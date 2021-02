Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a publié une nouvelle image de teaser pour son prochain téléphone pliable Mate X2 et il semble confirmer que lécran sera à lintérieur cette fois-ci - un peu comme les rumeurs lont suggéré.

Les images et rendus précédents ayant fait lobjet dune fuite ont montré un appareil qui ressemble plus au Samsung Galaxy Z Fold 2 quaux premiers Mate X et Mate Xs . Maintenant, le teaser, qui confirme également que le combiné sera dévoilé le 22 février (lundi prochain), montre un segment du combiné avec une "lueur" sur la partie supérieure de la lunette. On pense que cela signifie que le téléphone se replie vers lintérieur plutôt que vers lextérieur.

Le Huawei Mate X2 fera ses débuts à la veille du Mobile World Congress Shanghai. Le CMM européen - qui se tient chaque année à Barcelone - a été reporté à cet été en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Cet événement de Shanghai est donc remonté dans le calendrier pour prendre sa place.

Nous nous attendons à ce que dautres téléphones des fabricants chinois soient également dévoilés la semaine prochaine.

Dautres rumeurs sur le Mate X2 suggèrent que le téléphone sera équipé dune batterie à quatre caméras, dune batterie de 4400 mAh et dune capacité de charge rapide grâce à la technologie 66W de Huawei.

Il aura une caméra discrète à double perforation sur lécran lui-même.

Écrit par Rik Henderson.