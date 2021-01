Les spécifications du Huawei Mate X2 incluraient un appareil photo 50MP et une puce Kirin 9000

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les choses ont été un peu calmes sur le front des pliables pour Huawei ces derniers temps, mais suite à une suggestion selon laquelle le Mate X2 est en route dans un proche avenir , des spécifications possibles ont maintenant fait surface en ligne.

Contrairement aux précédents Mate X et Mate XS , on prétend que le Mate X2 comportera un écran pliant vers lintérieur, plutôt quun qui se replie autour de lextérieur de la charnière.

On dit que cet écran mesure un panneau de 8,01 pouces avec une résolution de 2480 x 2200, ce qui le rend presque carré une fois ouvert. Lécran secondaire à lavant mesure 6,45 pouces avec une résolution de 2700 x 1160.

Si cela est exact, cela rendrait les écrans plus grands et plus denses en pixels que les écrans du Galaxy Z Fold 2 de Samsung . Les mesures supposées du téléphone indiquent également un téléphone plus grand lorsquil est ouvert.

Les autres spécifications incluent un appareil photo quad à larrière composé dun appareil photo principal de 50 mégapixels ainsi que de capteurs 16 mégapixels, 12 mégapixels et 8 mégapixels offrant des focales de zoom ultra-larges et 10x.

Un chipset Kirin 9000 fournira la puissance et la vitesse phares, tandis quune batterie de capacité relativement faible de 4400 mAh fournirait lénergie. Comme point de référence, cependant, le Fold 2 a une cellule de 4500 mAh.

De plus, il peut se recharger rapidement grâce à lutilisation de la technologie de charge flash 66 W de Huawei et il exécute EMUI basé sur Android 10.

La source de cette information particulière est un fuiteur sur Weibo appelé `` Digital Chat Station , un utilisateur avec une solide expérience sur la plate-forme de médias sociaux chinoise populaire.

Comme pour toute fuite, rien de tout cela nest confirmé, mais tout cela semble tout à fait plausible par rapport à ce que son concurrent le plus proche sur ce marché - Samsung - fait actuellement avec ses propres pliables.

Écrit par Cam Bunton.