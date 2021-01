Huawei P50 et P50 Pro: date de sortie, rumeurs à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La transition de Huawei dun perturbateur Android à un outsider de Google a été un changement poignant au cours de lannée écoulée.

Le Huawei P40 , le téléphone phare de 2020, a été lancé sans accès aux services Google, alors que Huawei continuait de suivre sa propre voie. Cétait toujours un appareil performant et cela laisse anticiper le prochain produit phare de Huawei, le P50.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

Mars 2021 attendu

On a peu parlé du moment où le Huawei P50 sera annoncé. Le Huawei P40 a été annoncé le 26 mars 2020, suivant un modèle qui a vu Huawei lancer des appareils lors dévénements juste après le traditionnel événement du Mobile World Congress de février.

Bien que 2021 ne soit pas normal, nous nous attendons toujours à un rafraîchissement annuel.Nous nous attendons donc à ce que les Huawei P50 et P50 Pro soient annoncés vers mars 2021 - bien que rien ne le confirme encore.

P50 Pro: 159 x 73 mm

Écran incurvé

Nous commençons à voir des fuites apparaître pour le Huawei P50 Pro, y compris celle de @OnLeaks, qui a un bon dossier avec les premières révélations de lappareil. Malheureusement, peu de choses ont encore été découvertes, à lexception des dimensions 159 x 73 mm. Cest à peu près la même chose que le P40 Pro, donc il ny aura peut-être pas beaucoup de changement.

En effet, le deuxième ensemble de fuites dimages provenant dune source moins fiable semble montrer un téléphone assez similaire en apparence au P40 Pro. Les changements évidents sont lextension du boîtier de la caméra à larrière et le passage à une seule caméra frontale.

P50 Pro: écran 6,6 pouces, OLED, Quad HD +, 90 Hz

P50: 6,1 pouces, OLED, Full HD +, 60 Hz

Bords courbes

On dit que lécran du Huawei P50 Pro mesure 6,6 pouces et nous nous attendons à ce que le P50 normal soit plus petit. Cela pourrait le voir revenir à 6,1 pouces, suivant les tailles des modèles P40.

Peu de choses ont été dites sur lécran, mais nous nous attendons à ce quil soit OLED et offre des taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz. La résolution du P50 Pro sera probablement Quad HD +, 2640 x 1200 pixels, tandis que le P50 sera probablement Full HD +, 2340 x 1080 pixels.

On dit que Samsung Display et LG Display fourniront les panneaux OLED pour les appareils.

Kirin 9000 attendu

Très peu de choses ont été dites sur la charge matérielle du périphérique Huawei de nouvelle génération, mais on pense quil utilisera le Kirin 9000 qui a fait ses débuts dans le Huawei Mate 40. Il sagit dun SoC 5nm 5G, lancé avant Apple et Qualcomm. leurs propres annonces et il est typique pour Huawei de faire passer ce matériel de la série Mate à la série P de cette manière.

En dehors de ces détails, nous navons aucun détail sur la RAM, le stockage ou la capacité de la batterie, bien quil ait été suggéré que le chargeur 135W de Huawei pourrait fournir une charge ultra-rapide.

Caméra frontale unique

P50 Pro: matrice de quatre caméras

Lappareil photo fait partie des appareils Huawei les plus attendus. La société a battu de grands rivaux comme Apple et Samsung avec le punch, surpassant la plupart de ses rivaux et franchissant certaines des plus grandes étapes de la photographie mobile ces dernières années.

Une fuite a montré un énorme réseau de caméras à larrière du téléphone, bien quil y ait peu de choses pour vérifier son authenticité. En fait, lécriture sur le boîtier de lobjectif est la même que pour le Huawei P40 Pro, ce qui pourrait impliquer quil ne sagit que dun faux Photoshop. Sinon, Huawei pourrait adapter le système existant pour le nouveau P50.

Ces informations à lextérieur ne sappliquent quaux lentilles, mais pas aux capteurs situés en dessous. Ce que nous pouvons voir est un téléobjectif périscope, revendiquant 125 mm qui était optique 5x sur le P40 Pro.

Il y a cependant une caméra supplémentaire ici, non couverte par lécriture des détails de lobjectif - suggérant (si ce nest pas un faux) que cest quelque chose à voir avec une capture de données supplémentaires (profondeur ou ToF) ou cest un objectif macro.

Mais il y a aussi des capteurs supplémentaires répartis sur le réseau, alors peut-être que la quatrième lentille a quelque chose à voir avec cela.

Cest le début et jusquà présent, nous ne savons tout simplement pas ce que les caméras Huawei P50 offriront.

Aucun service Google

Harmony OS?

Comme ce nest pas un téléphone Android classique, cela vaut la peine den dire un peu plus sur les logiciels. Nous savons que Huawei ne peut pas offrir de services Google et propose plutôt ses propres solutions logicielles avec les services mobiles Huawei reposant sur un cœur Android.

Huawei développe depuis un certain temps son OS Harmony . Il a été utilisé dans certains appareils, comme la télévision intelligente, jusquà présent, mais il a toujours été dit que cela alimenterait les téléphones du futur. Harmony OS est, par essence, une version dAndroid de toute façon, nous ne nous attendons donc pas à un changement énorme par rapport à EMUI que nous avons vu sur les appareils Huawei dans le passé.

Il y a encore une chance extérieure que si la position de Huawei avec les États-Unis changeait, les services Google pourraient revenir - mais nous ne pensons pas que cela se produira.

Voici une chronologie des fuites pour la série Huawei P50 jusquà présent.

Images prétendant être la fuite du Huawei P50 Pro montrant les détails de la caméra, mais il y a peu de choses pour vérifier leur authenticité.

Un nouveau chargeur Huawei pouvant délivrer jusquà 135W a été certifié et pourrait être le chargeur de la future série P50.

Une fuite dune source fiable a montré une image rendue pour le futur Huawei P50 Pro.

Un rapport de The Elec traite des fournisseurs décrans et de certains matériels pour les futurs modèles Huawei P50.

Écrit par Chris Hall.