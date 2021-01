Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce que vous regardez est apparemment un aperçu du Huawei P50 Pro. Mais limage, qui est apparue sur SlashLeaks , est-elle réelle ou fausse? Regardons de plus près.

Il ny a pas grand chose à faire, sauf deux images - lune de lavant avec lécran éteint, lautre de larrière - et le reflet clair de quelquun prenant la photo avec un téléphone Apple (pas très Huawei, hein?).

Le boîtier de la caméra est ce qui fournit le plus dinformations. Le texte décrivant les objectifs est identique à celui du précédent produit P40 Pro , qui utilisait un trio dobjectifs pour fournir un zoom équivalent 18-125 mm, bien que le boîtier de ce P50 Pro soit beaucoup plus long et abritant un objectif supplémentaire et un ensemble de capteurs.

Le fait que cet appareil ait cette quatrième lentille supplémentaire mais la même distance focale inscrite dessus suggère que soit: a) il sagit dun faux assommé dans Photoshop basé sur le périphérique précédent; b) la lentille supplémentaire na rien à voir avec la distance focale et pourrait être liée à la profondeur / ToF ou à une macro - ce qui ne serait pas un grand pas en avant de génération en génération.

Le design, lui aussi, est presque une copie carbone de son prédécesseur, avec un design décran incurvé qui semble identique en taille et en finition. Bien quil ny ait quune seule caméra selfie, à lavant et au centre, sur le P50 Pro apparent - alors que le P40 Pro avait une double caméra selfie dans une ouverture en forme de pilule. Ne serait-ce pas un pas en arrière pour réduire les caméras? Néanmoins, il est en corrélation avec une fuite antérieure .

Ce sont les six petits points dans le boîtier de la caméra du P50 Pro qui sont peut-être le plus grand clin dœil à cela étant le signe dun appareil réel plutôt que dun faux. Nous ne savons pas encore de quoi exactement cet arrangement de capteurs. Mais comme nous ne lavons pas vu ailleurs, cest le plus grand signe que limage est potentiellement authentique.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations fuiront dans les semaines et les mois à venir, nous aurons une image plus précise de lauthenticité de cette fuite.

Écrit par Mike Lowe.