Huawei P50 Pro obtient sa première fuite, taquinant le téléphone phare de 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Huawei P50 Pro a été divulgué pour la première fois, ce qui nous donne quelques détails très mineurs sur ce à quoi sattendre du prochain téléphone.

La fuite provient de @onleaks, qui a une bonne réputation de fuite précise. Nous pensons quil y en aura beaucoup plus à venir, car il ne sagit que dune seule fuite de lavant du téléphone, à partir dun rendu, il est donc probable que plus dangles apparaîtront dans un proche avenir.

Il y a peu à discerner de la fuite jusquà présent, à part ces spécifications partagées par Steve Hemmerstoffer dans le post sur Voice. On prétend que le Huawei P50 Pro aura un écran de 6,6 pouces et conservera les courbes sur les bords et une lunette étroite.

On dit que le téléphone mesure 159 mm de haut et 73 mm de large. Cest assez proche des dimensions du Huawei P40 Pro , bien que le téléphone 2021 ait une caméra selfie à trou unique plutôt que la double offre allongée du prédécesseur. Nous pensons que cest la bonne décision, car les caméras frontales doubles sont un gaspillage despace sur lécran.

Il ny a rien dautre à déduire de limage unique que nous avons. Nous nous attendons à ce que le Huawei P50 Pro connaisse une date de lancement vers mars 2021 - si Huawei sen tient aux cycles de lancement précédents - et il y a une chance que Huawei en fasse un appareil Harmony OS .

Écrit par Chris Hall.