Le Royaume-Uni réexaminera-t-il son interdiction de Huawei 5G en 2021?

(Pocket-lint) - Huawei a appelé le Royaume-Uni à revoir son interdiction des produits 5G de la société. Le plaidoyer vient à la lumière de la défaite du président Trump aux élections américaines.

Le vice-président de Huawei, Victor Zhang, a déclaré au Guardian que ne pas annuler la décision - prise en juillet sous la pression claire des États-Unis - aurait "un impact économique énorme sur le Royaume-Uni". En particulier, Zhang a déclaré quil serait difficile de combler le fossé économique nord / sud sans un déploiement rapide de la 5G.

"Le gouvernement lui-même a déclaré que cela entraînerait un retard de trois ans dans le déploiement de la 5G ... Beaucoup de gens sont surpris par lampleur de limpact de ce retard", a-t-il poursuivi.

"Si la 5G était livrée sans délai dans tout le pays, les trois quarts de ses avantages économiques attendus seraient susceptibles de provenir de régions en dehors de Londres et du sud-est".

"La décision était politique motivée par les perceptions américaines de Huawei et non par celles du Royaume-Uni. Ce nest pas vraiment motivé par la sécurité, mais à propos dune guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine."

Les États-Unis ont augmenté les restrictions sur Huawei au point quil est devenu impossible pour Huawei de concevoir et de fabriquer de nouvelles puces pour ses équipements de télécommunications et des puces Kirin pour ses smartphones. Les États-Unis ont maintenant accordé des exemptions à Intel et Qualcomm pour vendre des puces à Huawei - ce qui nest pas surprenant car il sagit de sociétés américaines.

Concernant sa classification en tant que fournisseur à haut risque au Royaume-Uni, Zhang a déclaré: «Le GCHQ a conclu que les risques techniques étaient gérables, de même que deux commissions parlementaires restreintes. Personnellement, je ne pense pas quil y ait une raison de sécurité pour que le Royaume-Uni sarrête. en utilisant Huawei. LAmérique a fait pression sur le Royaume-Uni à travers des sanctions contre Huawei, et le Royaume-Uni - touché par ces nouvelles sanctions injustifiées - a répondu. "

BT / EE a déclaré plus tôt dans lannée que la date de suppression de Huawei 5G de 2027 lui coûterait environ 500 millions de livres sterling. Il a depuis signé un accord avec Nokia pour des équipements 5G . Cependant, il utilisera toujours des équipements Huawei dans son réseau principal pendant deux ans plus tard que prévu .

Écrit par Dan Grabham.