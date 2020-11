Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des détails sont apparus sur le Huawei Mate X2, comme il est récemment apparu sur le site Web de 3C - un organisme de certification en Chine - avec le nom de code "Huawei TET-AN00 / AN10 smartphone".

91mobiles ont repéré la liste de lappareil et ont signalé quil sagissait du Huawei Mate X2. Il comportera une charge filaire rapide de 66 W, ce qui signifie quil devrait se recharger beaucoup plus rapidement que la concurrence existante, y compris le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, qui prend en charge la charge filaire rapide de 25 W. Il ny avait pas de détails sur les capacités de charge sans fil du Huawei Mate X2 dans la liste, mais étant donné que le Galaxy Z Fold 2 prend en charge la charge sans fil, nous soupçonnons que Huawei sera également pliable.

La liste 3C du Huawei Mate X2 aurait cependant confirmé que le téléphone serait compatible 5G , ce que lon savait auparavant.

En fait, le Huawei Mate X2 fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps et pourrait même arriver dici la fin de cette année ou au début de 2021. Il devrait avoir deux écrans - encore une fois, un peu comme le Galaxy Z Fold 2. Il aura un Écran principal de 8,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, selon les rapports, et il aura quatre caméras arrière.

En termes de matériel interne, le SoC Kirin 9000 de Huawei est censé alimenter ce combiné ultra-premium, qui sera probablement lancé à un prix élevé.

Écrit par Maggie Tillman.