(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé le dernier dune longue lignée de téléphones haut de gamme de la série Mate: le Mate 40 et le Mate 40 Pro , et sa fiche technique est remplie dun matériel au son impressionnant.

À lavant du Mate 40 Pro, il y a un énorme écran OLED 90Hz flexible de 6,76 pouces qui senroule sur les côtés à un angle de 88 degrés. Huawei lappelle un `` écran Horizon , et il offre une résolution de 2772 x 1344, ce qui le rend vraiment net.

Retournez-le et vous verrez une conception de boîtier de caméra qui adopte une approche très différente de presque tous les autres fabricants Android. Le système à trois caméras est logé à lintérieur dun anneau circulaire, formant un «anneau spatial» noir profond. Il est également résistant à leau et à la poussière avec un indice de protection IP68.

En ce qui concerne ces appareils photo, il existe un appareil photo principal de 50 mégapixels utilisant lun des plus grands capteurs trouvés dans lappareil photo dun smartphone. Il utilise un capteur RYYB 1 / 1,28 pouce, similaire au capteur trouvé sur le P40 Pro.

Il est accompagné dun appareil photo à zoom de type périscope capable dun zoom optique 5x, ainsi que de lappareil photo ultra-large. De même, il y a une caméra ultra-large à lavant dans la longue découpe double caméra en forme de pilule dans lécran.

Cette caméra selfie vous permettra de basculer automatiquement entre les vues large et ultra-large lorsquelle détecte plus de personnes sur la photo, vous garantissant ainsi que vous et tous vos amis sur la photo.

Comme toujours avec la variante de téléphone Pro Huawei, il y a une tonne de puissance sous le capot. Son processeur est une puce Kirin 9000 de 5 nm qui, selon Huawei, possède encore plus de transistors que lA14 Bionic d Apple .

Vous disposez également dune batterie de 4400 mAh, ce qui est assez typique des grands produits phares de nos jours. Plus important encore, cependant, il est capable de se charger très rapidement, que vous utilisiez une charge filaire ou sans fil.

La dernière technologie SuperCharge 66W de Huawei vous permettra dobtenir une charge filaire complète aux alentours de 40 minutes, et la charge sans fil de 50W nest pas beaucoup plus lente, mais elle nécessitera une charge propriétaire pour activer ces vitesses. Il se chargera cependant à partir dun chargeur Qi ordinaire, mais à des vitesses plus lentes.

Le Mate 40 Pro est livré avec EMUI 11 basé sur la version open-source dAndroid 10 et - comme cela a été le cas depuis environ un an - il nest pas livré avec les services Google Play.

Le Mate 40 est similaire à bien des égards au Pro, y compris la résistance à leau et à la poussière IP68, mais avec un écran OLED de 6,5 pouces, une seule découpe de caméra, une compatibilité HDR et une moindre courbe de 65 degrés sur les côtés à 90 Hz fréquence de rafraîchissement.

Il dispose dun système de caméra similaire, mais remplace la caméra périscope par un zoom optique 3x et une caméra ultra-large de résolution inférieure.

Les deux téléphones sont disponibles dans différentes finitions en verre et en cuir végétalien et sont rejoints par un Mate 40 Pro +, qui a une finition en céramique à larrière pour un design plus durable et plus élégant.

Le Pro Plus a également plus de caméras à larrière. Il dispose dun appareil photo périscope 10x, dun zoom 3x ainsi que de lappareil photo principal 50 mégapixels et ultra-large.

Ajoutez à cela le Porsche Design Mate 40 RS, avec sa protubérance de caméra hexagonale, et vous avez toute une gamme de téléphones de la série Mate 40. Il dispose également dun capteur infrarouge à larrière pour mesurer la température.

Au moment de la rédaction de cet article, Huawei na annoncé le prix ou la disponibilité daucun des téléphones, mais nous mettrons à jour cet article lorsque ces informations seront disponibles.

Écrit par Cam Bunton.