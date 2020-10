Lancement du Huawei Mate 40: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei dévoilera sa série phare 2020 - la série Mate 40 - lors dun événement en ligne uniquement cette semaine. Voici donc comment regarder lévénement de loin et ce que vous pouvez attendre des combinés.

Lévénement Huawei a lieu le jeudi 22 octobre 2020 aux heures suivantes:

BST: 13h00 pour le Royaume-Uni

CET: 14h00 pour lEurope

IST: 18h30 pour lInde

CST: 21h00 pour la Chine

HAE: 08h00 pour la côte est des États-Unis

PDT: 05h00 pour la côte ouest des États-Unis

Vous pouvez regarder lévénement en direct via YouTube et nous avons intégré la vidéo en haut de cette page. Vous pouvez également regarder via Facebook .

Vous pouvez également suivre les hashtags #LeapF furtherAhead et # HUAWEIMate40 sur Twitter.

Nous prévoyons au moins deux combinés à partir de ce lancement: le Huawei Mate 40, le Mate 40 Pro et probablement une version Porsche Design également. Une fois de plus, ils nauront pas de services Google et sappuieront à nouveau sur la boutique dapplications en plein essor AppGallery de Huawei.

Lévénement sera organisé par le PDG du Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, mais linvitation suggère quil y aura également "dautres produits" lancés aux côtés de la série Mate 40.

Le combiné principal sera probablement le Mate 40 Pro, qui aura probablement un écran de 6,7 pouces aux côtés de lécran de 6,4 pouces du Mate 40. Les teasers de la société affirment quune "puissance sans précédent arrive" bien quil y ait un point dinterrogation sur les chipsets qui alimenteront ces téléphones - alors que la propre série Kirin 9000 de Huawei jouera sans aucun doute un rôle, des rumeurs suggèrent que la société est à court de ces composants en raison de l interdiction commerciale américaine et il faudra peut-être chercher ailleurs.

Les téléphones font suite aux Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro annoncés en mars.

Consultez notre fonctionnalité de rumeurs Huawei Mate 40 pour toutes les dernières nouvelles sur les nouveaux combinés.

Écrit par Dan Grabham.