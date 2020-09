EMUI 11 officiel: affichage permanent personnalisable, plus doptions multitâches et de confidentialité à la remorque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé la prochaine itération dEMUI , son système dexploitation personnalisé pour smartphone basé sur Android. Cette année, laccent est mis sur les animations de transition, la confidentialité et le multitâche. De plus, il existe une fonctionnalité daffichage permanente mise à jour.

En commençant par ce dernier, le dernier logiciel daffichage permanent de Huawei permet aux utilisateurs de personnaliser lapparence en choisissant des couleurs, des formes et des styles.

Lun des nouveaux styles est inspiré du peintre hollandais Piet Mondrian, connu pour son art abstrait composé de carrés aux couleurs vives.

Comme lart de Mondrian, cet écran spécifique est jaune, rouge et bleu par défaut, mais vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer une combinaison de couleurs près de chez vous et définir ces couleurs principales comme les trois couleurs du thème.

Certains des styles daffichage permanents sont également animés. Paradox - par exemple - a cet effet de parallaxe où il se déplace lorsque vous déplacez le téléphone.

Dautres changements dans EMUI 11 incluent des animations mises à jour et des vibrations de retour haptique, conçues pour être plus agréables aux sens et améliorer votre efficacité.

Certaines animations, par exemple le déplacement entre les vues de votre calendrier, sont conçues pour vous concentrer sur la partie de lécran que vous recherchez.

Huawei dit avoir fait beaucoup de ce quil appelle une `` recherche sur les facteurs humains où il suit la réponse de lutilisateur et le mouvement des yeux avec différents styles danimation, afin de voir comment déplacer au mieux les éléments à lécran.

Parallèlement à cela, les vibrations en réaction aux gestes et aux touches à lécran ont été affinées pour les rendre plus agréables. De même, les modèles de vibration pendant les sonneries ont été perfectionnés, pour les faire correspondre plus précisément aux battements et aux rythmes de la mélodie.

Lautre changement visuel majeur est lajout de nouvelles options multitâches. Les modes multi-fenêtres intelligents vous permettent davoir des fenêtres dapplication flottantes et redimensionnables sur votre écran.

Vous pouvez alors minimiser ces fenêtres flottantes, qui deviennent alors une petite icône de bulle flottante à lécran à laquelle vous pouvez accéder à tout moment pour la réactiver.

Cest une décision intéressante de Huawei et semble beaucoup plus susceptible dêtre utile sur un écran de tablette plus grand que sur un petit smartphone.

Dautres améliorations incluent une nouvelle version de loutil de collaboration multi-écrans appelé Huawei Share qui vous permet de contrôler votre téléphone depuis votre ordinateur portable Huawei.

La dernière itération de Huawei Share vous permet dutiliser plusieurs applications téléphoniques à la fois sur lécran de votre ordinateur portable. Il vous permet également de transférer facilement des fichiers entre appareils et même de partager votre écran dappel vidéo.

Si tout cela ne suffisait pas, Huawei apporte sa plate-forme dappel vidéo, MeeTime dans plus de pays, et ajoute également de nouvelles fonctionnalités à son application Notepad, vous permettant de numériser directement des documents.

Dautres changements dans EMUI 11 ne sont pas aussi visuellement évidents, mais sans doute aussi importants. Une grande nouveauté est la façon dont EMUI 11 protège les données personnelles.

Comme Android 11, il permettra un contrôle plus précis sur les applications qui accèdent aux autorisations telles que lemplacement de votre téléphone, les photos, les informations personnelles et plus encore.

Au moment de la rédaction de cet article, Huawei navait pas annoncé quels appareils / téléphones recevraient la mise à jour en premier. Mais nous vous tiendrons au courant dès que cela sera confirmé.

Écrit par Cam Bunton.