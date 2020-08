EMUI 11: tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour logicielle de Huawei

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine itération du logiciel de Huawei sera EMUI 11. La numérotation des logiciels de Huawei retrace celle dAndroid, bien que sur de nombreux appareils les plus récents de Huawei, ce soit le noyau Android open source, plutôt que lensemble des services mobiles de Google.

Avec la sortie grand public dAndroid 11 en septembre, nous allons également recevoir la dernière version du logiciel Huawei.

Voici tout ce que vous devez savoir sur EMUI 11.

Annonce en septembre 2020

Lancement en octobre 2020

Huawei a confirmé quil parlerait dEMUI lors de la prochaine Huawei Developer Conference 2020, prévue du 10 au 12 septembre. Nous prévoyons la mise en ligne dAndroid 11 le 8 septembre (bien que cela soit à confirmer).

Nous ne nous attendons pas à voir un appareil lancé avec EMUI 11 avant octobre 2020 - et nous nous attendons à ce que cet appareil soit le Huawei Mate 40 Pro. Les rumeurs suggèrent que le Huawei Mate 40 exécutera EMUI 10.1.

Nous navons pas encore reçu de confirmation officielle sur ce que Huawei ciblera dans EMUI 11, mais il est probable quil couvre les mises à jour principales dAndroid 11. Vous pouvez tout lire sur Android 11 ici .

Au-delà de ces mises à jour évidentes, nous prévoyons un développement et une intégration continus des services mobiles Huawei. Huawei a consacré beaucoup de temps et defforts pour sortir de sa dépendance aux services de Google, en renforçant les applications quil propose et en affinant les services.

Nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus sur ce à quoi sattendre dEMUI 11.

La gamme de téléphones de Huawei est plutôt divisée pour le moment, certains appareils plus anciens exécutant toutes les expériences Google Android, tandis que les nouveaux appareils noffrent pas daccès à Google, mais sappuient plutôt sur les services mobiles Huawei.

Il ny a actuellement aucune liste confirmée dappareils qui recevront EMUI 11 - mais nous pensons quelle inclura la dernière série dappareils Google Android, y compris la série Huawei P30. Voici une liste des appareils susceptibles de recevoir la mise à jour:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro nouvelle édition

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Conception Porsche Huawei Mate 30 RS

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Il y aura également une gamme complète dappareils Honor qui recevront la mise à jour, par exemple, nous nous attendons à ce que la liste comprenne:

Honneur 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro +

Honneur 30S

Honor 30 édition jeunesse

Honor 30 Lite

Honneur 20

Honor 20 Pro

Honneur 20S

Honor X10

Honor X10 Max

Honor X10 5G

Voici tout ce qui a été dit jusquà présent sur la mise à jour EMUI 11 dans lordre chronologique.

Même Blass a partagé des détails sur Twitter sur les prochains appareils Huawei et a mentionné que le Mate 40 Pro devrait être lancé avec EMUI 11, tandis que le Mate 40 (non-Pro) aura une version antérieure du logiciel EMUI 10.x.

Les détails pour HDC 2020 incluent une discussion sur EMUI 11, comme la confirmé Huawei sur son propre site Web . La conférence aura lieu du 10 au 12 septembre 2020.

Écrit par Chris Hall.