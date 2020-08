Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei annonce généralement deux séries phares de smartphones par an: la série P et la série Mate. La série P arrive normalement au premier semestre, tandis que la série Mate est réservée au second semestre.

Avec lannonce des Huawei P40 et P40 Pro en mars, tous les regards sont tournés vers les prochains Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

Octobre 2020

À partir denviron 799 € probable

Le Huawei Mate 10 est apparu en novembre 2017, le Mate 20 en octobre 2018 et la série Mate 30 en septembre 2019.

Ce modèle pourrait vous amener à supposer que la série Mate 40 pourrait être lancée en août 2020, car chaque successeur a avancé la date de lancement dun mois, mais nous soupçonnons que Mate 40 et Mate 40 Pro sont plus susceptibles dapparaître en octobre, comme des rumeurs lont indiqué. .

Le Huawei Mate 30 a commencé à 799 € lors de son lancement, tandis que le Mate 30 Pro a commencé à 1099 € et le Mate 30 Pro 5G à 1199 €. Nous nous attendrions à ce que le Mate 40 et le Mate 40 Pro soient similaires, sinon un peu plus chers.

Mate 40: 158,6 x 72,5 x 8,9 mm ou 10,4 mm avec la bosse de la caméra

Mate 40 Pro: 162,8 x 75,5 x 9 mm ou 10,4 mm avec la bosse de la caméra

Sur la base des rumeurs, les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro auront des boîtiers de caméra arrière très proéminents - encore plus que la série Mate 30. Les rendus suggèrent que les deux seront circulaires avec le Mate 40 avec une triple caméra et le Mate 40 Pro avec une quadruple caméra.

Il semble que le Mate 40 pourrait avoir un écran à bord incurvé avec une caméra à double perforation en haut à gauche - similaire à ce que le Galaxy S10 + a fait. Pendant ce temps, le Mate 40 Pro pourrait avoir un écran en cascade comme le Mate 30 Pro avec des caméras à double perforation au lieu de lencoche que nous avons vue sur lappareil 2019.

En termes de classification IP - le Mate 30 Pro a une classification IP plus élevée que le Mate 30, il ne serait donc pas trop surprenant de voir la même chose pour la série Mate 40. Les deux appareils devraient avoir des cadres en aluminium avec des dos en verre.

Mate 40: 6,4 pouces, OLED, incurvé

Mate 40 Pro: 6,7 pouces, OLED, cascade

Selon les rumeurs, le Huawei Mate 40 aura un écran de 6,4 pouces - ce qui est un peu plus petit que le Mate 30. Les résolutions nont pas été mentionnées, mais le Mate 30 a une résolution Full HD + avec prise en charge HDR10 , nous nous attendons donc au moins à cela pour le Mate 40.

Le Mate 40 Pro, quant à lui, aurait un écran de 6,7 pouces - un peu plus grand que le Mate 30 Pro. Une résolution Full HD + au moins est attendue sur le Mate 40 Pro, comme le propose le Mate 30 Pro.

Mate 40: triple caméra arrière

Mate 40 Pro: caméra arrière Quad

Il est probable que les appareils photo seront le principal objectif de la série Mate 40, en particulier dans le cas du modèle Pro. Il a été affirmé que le Huawei Mate 40 pourrait comporter un objectif de forme libre - sur lequel vous pouvez en savoir plus ici - mais nous pensons que si cela apparaît, il sera réservé au Mate 40 Pro ou au Mate 40 Pro + sil y en a un.

Nous nous attendrions à nouveau à loptique Leica et bien quil ny ait actuellement aucune rumeur sur la composition des systèmes à triple et quadruple caméra rapportés respectivement pour le Mate 40 et le Mate 40 Pro, nous nous attendrions à ce que les deux soient très bons compte tenu des récentes prouesses de Huawei. dans cette zone.

Mate 40: Kirin 1000, 6/8 Go de RAM?

Mate 40 Pro: Kirin 1000, 8/12 Go de RAM?

On prétend que les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro seront les derniers appareils à utiliser les chipsets Kirin de Huawei.

Avec l interdiction commerciale américaine en place , les propres puces Kirin de Huawei qui sous-tendent ses meilleurs smartphones ne peuvent plus être fabriquées après le 15 septembre 2020. Les Mate 40 et Mate 40 Pro utiliseront cependant des puces déjà stockées.

Selon certaines rumeurs, ces nouveaux appareils seraient livrés avec une puce de 5 nm, et il semblerait que ce soit le Kirin 1000.

Le Mate 30 avait 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le Mate 30 Pro a 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Nous nous attendons à ce que le Mate 40 offre au moins 8 Go de RAM et le Mate 40 Pro la même chose, ainsi que peut-être une autre option plus élevée - peut-être 12 Go.

En termes de batterie, nous nous attendons à voir 4000mAh plus sur les Mate 40 et Mate 40 Pro. Avec un peu de chance, le Mate 40 Pro sera plus proche de la barre des 5000mAh, comme le Samsung Galaxy Note 20 Ultra .

Aucune application ou service Google

Lapp store AppGallery de Huawei sera présent

Les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro noffriront probablement pas dapplications et de services Google, comme les Mate 30, Mate 30 Pro, P40, P40 Pro et P40 Pro + ne le font pas. Cela est dû à linterdiction commerciale américaine susmentionnée.

Au lieu de Google Play pour télécharger des applications, il y a la galerie dapplications de Huawei . Il est peu probable que les services Google soient restaurés sur les appareils et il sera difficile dutiliser des applications comme WhatsApp ou des applications bancaires, par exemple, sans passer par les diverses solutions de contournement compliquées.

Voici tout ce qui a été dit jusquà présent sur la série Huawei Mate 40.

Lautorité Android a rapporté que Huawei a confirmé que le Mate 40 est en route et que ce sera le dernier smartphone à intégrer le chipset Kirin de la société car ils "ne peuvent pas être fabriqués" après le 15 septembre 2020. Cette date correspond à linterdiction du commerce américain sur les produits basés aux États-Unis. les entreprises travaillant avec Huawei deviendront permanentes.

Certains rendus sont apparus en ligne, nous donnant une indication de ce à quoi pourraient ressembler les Mate 40 et Mate 40 Pro. Sur la base des images, le Huawei Mate 40 comportera trois capteurs de caméra à larrière dans un boîtier de caméra circulaire proéminent, tandis que le Mate 40 Pro aura trois capteurs de caméra et un capteur de périscope à larrière, également dans un boîtier circulaire centralisé.

À lavant, il semble que le Mate 40 comportera des bords incurvés et une caméra selfie à double perforation dans le coin supérieur gauche. Le Mate 40 Pro, quant à lui, semble présenter laffichage en cascade du Mate 30 Pro, mais change lencoche pour une caméra perforée.

Selon un communiqué sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo, Huawei lancera son prochain smartphone phare en octobre. Le fuiteur Weibo a également suggéré que le Huawei Mate 40 aurait un chipset 5 nm, probablement basé sur le Kirin 1000.

Huawei devrait être le premier fabricant à commercialiser un téléphone avec une caméra frontale cachée sous lécran. Gizmochina cite un pronostiqueur chinois qui a publié un commentaire selon lequel la société est susceptible de mener la course pour mettre la technologie de lappareil photo entre les mains des utilisateurs et que les appareils photo sous-écran devraient commencer à apparaître au second semestre de cette année.

Mettez ces rumeurs ensemble et cela indique que le Mate 40 et / ou le Mate 40 Pro sont les premiers.

La série de téléphones Huawei Mate 40 comportera un objectif `` de forme libre , selon Guo Mingchi, analyste de Tian Feng International.

Si tel est le cas, le zoom de lobjectif du Mate 40 doit donc être conçu de manière à offrir une résolution plus claire pour la mise au point à courte et à distance.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Dan Grabham.