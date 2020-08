Voici à quoi pourraient ressembler les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La deuxième série de smartphones phare de Huawei est attendue avant la fin de lannée dans les Mate 40 et Mate 40 Pro et, bien que les fuites soient rares, certains rendus sont maintenant apparus en ligne, nous donnant une indication de ce à quoi ils pourraient ressembler.

Les rendus proviennent de deux collaborations entre OnLeaks et HandsetExpert pour le Mate 40 et OnLeaks et Pricebaba pour le Mate 40 Pro et ils montrent tous deux une grande concentration sur la caméra arrière - encore plus que leurs prédécesseurs, le Mate 30 et le Mate 30 Pro .

Sur la base des images, le Huawei Mate 40 comportera trois capteurs de caméra à larrière dans un boîtier de caméra circulaire proéminent, tandis que le Mate 40 Pro aura trois capteurs de caméra et un capteur de périscope à larrière, également dans un boîtier circulaire centralisé.

À lavant, il semble que le Mate 40 comportera des bords incurvés et une caméra selfie à double perforation dans le coin supérieur gauche - comme le Huawei P40 Pro . Le Mate 40 Pro, quant à lui, semble à nouveau présenter l affichage en cascade du Mate 30 Pro, mais change lencoche pour une caméra perforée.

On prétend que le Mate 40 aura un écran de 6,4 pouces et mesure 158,6 x 72,5 x 8,9 mm, ou 10,4 mm avec la bosse de la caméra. Selon les rumeurs, le Mate 40 Pro aurait un écran de 6,7 pouces et mesurerait 162,8 x 75,5 x 9 mm ou 10,4 mm avec la bosse de la caméra.

Des rapports précédents ont suggéré que le Mate 40 Pro pourrait être le premier appareil à offrir une caméra sous-écran - que ces derniers rendus dissiperaient. Il y a également eu une rumeur concernant un objectif de forme libre sur le Mate 40 Pro.

Aucune spécification matérielle na été révélée, mais nous nous attendrions à un chipset Kirin et un logiciel EMUI au-dessus dAndroid sans services Google.

Huawei a annoncé les Mate 30 et Mate 30 Pro en septembre de lannée dernière, bien que la série ait déjà été dévoilée en octobre avant 2019. Il y a eu une rumeur selon laquelle la société chinoise lorgne à nouveau en octobre pour le lancement des Mate 40 et Mate 40 Pro, mais nous Je nai encore rien entendu dofficiel.

Écrit par Britta O'Boyle.