Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dépassé Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde.

Un rapport de lanalyste et de la société de recherche technologique Canalys montre que Huawei a expédié plus de smartphones dans le monde que tout autre fabricant au deuxième trimestre 2020, tout en restant sur la liste noire américaine.

Cest la première fois, affirme Canalys, quun fabricant autre que Samsung ou Apple se lance dans le sport de haut niveau en neuf ans.

Huawei a expédié 55,8 millions dappareils au deuxième trimestre, et Samsung en a expédié 53,7 millions. Et alors que les deux représentaient un nombre plus petit dannée en année, la pandémie a apparemment frappé plus durement Samsung.

Ses résultats annuels pour le trimestre ont représenté une baisse de 30%, tandis que les ventes unitaires de Huawei nont baissé que de 5%.

"Il sagit dun résultat remarquable que peu de gens auraient prédit il y a un an", a déclaré Ben Stanton, analyste principal de Canalys.

«Sans COVID-19, cela ne serait pas arrivé.

«Huawei a pleinement profité de la reprise économique chinoise pour relancer son activité de smartphones. Samsung a une très petite présence en Chine, avec moins de 1% de part de marché, et a vu ses principaux marchés, comme le Brésil, lInde, les États-Unis. États et Europe, ravagés par les épidémies et les verrouillages ultérieurs. "

Huawei lui-même est naturellement flottant, avec ses résultats montrant quil peut survivre en dehors du différend en cours avec le gouvernement américain et du manque de Google Play et dautres services.

"Notre entreprise a fait preuve dune résilience exceptionnelle en ces temps difficiles. Au milieu dune période de ralentissement économique mondial sans précédent et de défis, nous avons continué à croître et à renforcer notre position de leader en fournissant des produits innovants et une expérience aux consommateurs." peluche dans une déclaration.

«Alors que nous nous tournons vers lavenir, où la 5G, lIA et lIoT deviendront de plus en plus omniprésentes, nous continuerons de nous concentrer sur lexécution de notre stratégie de vie dintelligence artificielle dans tous les scénarios. Notre technologie - des smartphones, tablettes aux PC et aux appareils notre engagement envers les consommateurs et la satisfaction de leurs besoins. "

Écrit par Rik Henderson.