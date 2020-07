Les réseaux mobiles britanniques ont dit de supprimer progressivement léquipement Huawei dans un coup dur pour le déploiement de la 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le gouvernement britannique a retourné sa décision de janvier et a choisi déliminer progressivement lutilisation des équipements Huawei dans le réseau 5G dici 2027, déclarant que "le Royaume-Uni ne peut plus avoir confiance" en ce qui concerne les futurs équipements du fournisseur chinois.

Les opérateurs de télécommunications ne seront pas autorisés à acheter de nouveaux équipements Huawei à partir de la fin de 2020.

Cette décision porte un coup à la position du Royaume-Uni à lavant-garde du déploiement mondial de la 5G et résulte du fait que les États-Unis ont empêché Huawei de fabriquer des produits utilisant les technologies américaines .

Mais Oliver Dowden, secrétaire dÉtat au département britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports, a clairement indiqué que la décision "retardera le déploiement de la 5G de 2 à 3 ans".

Dowden était également clair quessayer de retirer léquipement Huawei avant 2027 entraînerait dénormes coûts supplémentaires - mais cela pourrait ne pas satisfaire de nombreux députés.

Cependant, la technologie Huawei restera partie du réseau 2G, 3G et 4G jusquà ce quelle soit supprimée, pour laquelle il ny a pas de date de fin. Cependant, la 3G devrait être désactivée au cours des prochaines années, les écarts de couverture étant remplacés par la 4G.

Ed Brewster, de Huawei UK, a déclaré à propos de la déclaration: "Cette décision décevante est une mauvaise nouvelle pour quiconque au Royaume-Uni avec un téléphone portable. Elle menace de déplacer la Grande-Bretagne sur la voie numérique lente, daugmenter les factures et dapprofondir la fracture numérique.

"Au lieu de" niveler vers le haut ", le gouvernement se stabilise et nous les exhortons à reconsidérer. Nous restons convaincus que les nouvelles restrictions américaines nauraient pas affecté la résilience ou la sécurité des produits que nous fournissons au Royaume-Uni.

"Malheureusement, notre avenir au Royaume-Uni est devenu politisé, il sagit de la politique commerciale américaine et non de la sécurité."

Le principal problème pour les réseaux de supprimer les équipements existants sera le coût - Mobile UK a suggéré quil en coûterait à léconomie britannique 6,8 milliards de livres sterling pour couper complètement Huawei de tous les réseaux britanniques. BT dit quil serait impossible de le faire avant 2030 .

Les opérateurs de télécommunications britanniques utilisent dautres fournisseurs comme Ericsson dans leurs réseaux principaux ou, comme EE, suppriment déjà Huawei au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement britannique avait choisi en janvier dignorer les conseils du gouvernement américain et de permettre à léquipement Huawei dêtre utilisé dans jusquà 35% du réseau 5G britannique non central.

"Ce sera un coup dur pour Huawei et un mal de tête majeur pour la plupart sinon la totalité des opérateurs télécoms", explique lanalyste Paolo Pescatore. "En fin de compte, tous les coûts supplémentaires sont toujours répercutés sur lutilisateur.

"Bien quil existe dautres fournisseurs de réseaux qui pourraient ramasser les morceaux, il nest pas clair sils sont à la hauteur. Des rivaux établis comme Ericsson et Nokia ont du mal et il y a une résurgence de joueurs comme Samsung Networks et des joueurs japonais Fujitsu, NEC.

"En substance, cela aura un impact négatif sur le déploiement de la 5G. Cependant, la 5G en est encore à ses balbutiements et la technologie na pas encore atteint son plein potentiel. Une longue route nous attend. Le modèle commercial de la 5G reste à prouver. Les opérateurs télécoms se méfient étant donné la besoin déquilibrer pour investir pendant que les marges sont réduites. "