Huawei affirme que les lancements de produits à venir sont "toujours sur la bonne voie", parle de la galerie dapplications et plus encore

Huawei a déclaré à Pocket-lint quil était "toujours sur la bonne voie" avec les futurs lancements de produits. Dans une interview avec le chef de la marque mondial Andrew Garrihy, nous avons demandé si la situation mondiale actuelle et linterdiction américaine de Huawei avaient affecté les calendriers de sortie à venir.

Garrihy a déclaré quil ne pouvait évidemment pas entrer dans les détails, mais nous pensons que cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce quune nouvelle série Mate 40 soit lancée en septembre ou octobre.

Garrihy a également déclaré lors de notre interview que la société voyait toujours la croissance des ventes de smartphones. "Oui, nous assistons à une croissance des smartphones et nous constatons une forte croissance des appareils portables. Nous sommes numéro trois dans les tablettes. Alors que les pays commencent à se déverrouiller et que la vente au détail souvre à nouveau, nous voyons les choses recommencer à croître"

Garrihy ajoute que dans lespace PC, Huawei connaît des taux de croissance de plus de 200% au cours de lannée dernière. "Nous avons toujours eu une très forte ambition en PC… rien na changé ces derniers temps.

«En raison de la crise actuelle, il y a eu une demande beaucoup plus importante pour ce type de produits. Alors que de nombreuses familles nétaient quune seule famille dordinateurs portables qui ont dû sagrandir… nous avons connu une forte croissance.

Garrihy dit que Huawei travaille dur sur son alternative aux services mobiles Google et au Google Play Store, à savoir les services mobiles Huawei et la galerie dapplications.

"Il sagit dun tout nouvel écosystème sur lequel nous navons commencé à nous concentrer quil y a 12 mois. [Les développeurs ont] des ressources limitées, comme nous tous, donc cela prend du temps. Mais nous faisons de bons progrès et, dans lintervalle, il y a de nombreuses autres façons dont les utilisateurs peuvent accéder à un grand nombre de ces applications.

"Mais les gens commencent à comprendre la vision, ils commencent à nous voir grandir, ils commencent à voir dautres marques entrer. Le momentum se construit et je suis convaincu que dans un avenir pas trop lointain, nous verrons il croît encore plus vite.

"Le rythme de progression est assez étonnant. Il nest pas encore là, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais cest très excitant. Nous avons 420 millions dutilisateurs actifs chaque mois, et nous commençons à voir de réels progrès dans termes de certains grands noms commencent à rejoindre lécosystème. "

Huawei a fait lobjet de critiques concernant le manque dapplications de grands noms dans App Gallery, ce que nous évaluons régulièrement sur notre propre Mate 30 Pro. Garrihy dit que cette situation ne fera que saméliorer, mais que cela "prend juste du temps".

"Notre objectif est dobtenir toutes les meilleures applications, et en fait, nous avons fait de grands progrès au cours des deux derniers mois. Donc, vous savez, si vous regardez certains des noms, nous avons Booking.com et Skyscanner, nous Nous avons BBC News et News UK. Nous avons des cartes TikTok et Here . Même les banques commencent à entrer, nous avons donc Santander, Curve, BBVA et plus encore.

"Nous sommes confiants - nous sommes vraiment confiants - que nous aurons toutes les meilleures applications là-dedans. Je ne peux tout simplement pas vous donner un calendrier précis de quand."

Mais comment Huawei sassure-t-il que les clients comprennent que ce quils achètent ne fonctionnera pas dans lécosystème Google? «Nous consacrons beaucoup defforts et de temps à nous assurer que nos partenaires détaillants et leur personnel en particulier, le comprennent parfaitement.

"Nous voulons nous assurer que les consommateurs comprennent parfaitement quils achètent dans un nouvel écosystème et de nouvelles expériences. Et nous nous améliorons, pays par pays. Et, en ligne, nous faisons de grands efforts pour nous assurer que les gens comprennent ce que ils achètent et que cest un nouveau système, un nouvel écosystème. "

Enfin, nous avons demandé à quel point la confidentialité était importante pour la stratégie produit globale de Huawei. "Vraiment important", explique Garrihy sans hésitation.

«Je veux dire que notre vie privée est précieuse. Et maintenant, plus que dautres personnes dans le monde posent des questions plus exigeantes aux entreprises au sujet de leur vie privée. Cest une excellente opportunité pour nous.

"Nous avons investi beaucoup de temps en termes de confidentialité et de sécurité à la fois du chipset et du système dexploitation au niveau matériel et dans le cloud."