Huawei Mate 40 pourrait être le premier avec une caméra sous-écran

Huawei devrait être le premier fabricant à commercialiser un téléphone avec une caméra frontale cachée sous lécran.

Plusieurs fabricants de téléphones ont été liés à la technologie des caméras sous-écran au cours de la dernière année, y compris Samsung, Xiaomi et le groupe Vivo, mais Huawei est le plus proche de lutilisation complète par les consommateurs, dit-on.

En effet, il pourrait même apparaître sur le Huawei Mate 40 attendu fin 2020.

Gizmochina cite un pronostiqueur chinois comme commentant que lentreprise est susceptible de mener la course en mettant la technologie de la caméra entre les mains des utilisateurs.

Le site affirme également que, grâce à des spéculations précédentes, des appareils photo sous-affichage devraient commencer à apparaître au second semestre de cette année. Mettez ces rumeurs ensemble et cela indique que le Mate 40 et / ou le Mate 40 Pro sont les premiers.

Une caméra sous-affichage est quelque peu le Saint Graal pour les fabricants de téléphones, qui veulent produire un téléphone à écran presque 100%, sans le compromis dune encoche ou dune unité de caméra pop-up.

Lobjectif se trouve sous le verre et la structure LED / OLED, qui devient transparente lorsquune photo frontale est sur le point dêtre prise.

Il y a de sérieux défis à cela (et quelques réserves) car mettre du verre supplémentaire ou tout autre type de substrat devant un objectif peut affecter négativement ses propriétés - qualité dimage, mise au point, etc. Mais nous le saurons sans doute assez tôt si cest une mise en garde dont nous devons être conscients.