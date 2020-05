Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un brevet déposé auprès de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) pourrait faire en sorte que Huawei soit le premier à commercialiser un téléphone équipé dun appareil photo à «lentille liquide».

En effet, nous pourrions même voir les débuts de la technologie sur le Huawei P50 lannée prochaine.

La technologie des lentilles liquides utilise un liquide de qualité optique à lintérieur dune structure cellulaire plutôt que du verre optique. Cest plus fluide, donc lorsquil est ajusté mécaniquement ou électroniquement, il peut changer complètement sa forme, et donc modifier la distance focale plus efficacement et plus rapidement.

Les modules qui utilisent la technologie des lentilles liquides peuvent donc considérablement réduire le temps de réponse lors de la mise au point, par rapport à ceux utilisant des lentilles conventionnelles. Il sagit également dune technologie plus efficace pour la stabilisation optique de limage.

Ce nest pas une nouvelle technologie, ayant été utilisée dans la fabrication de machines, de microscopes et même de systèmes de caméras sur des drones de qualité professionnelle auparavant, mais elle nest pas encore apparue dans une caméra de téléphone.

Le brevet de Huawei montre un module de caméra composé de plusieurs parties, dont une lentille liquide. Il indique que ladoption de la technologie améliorera en effet les propriétés de mise au point automatique et de stabilisation dimage de lappareil photo.

Il est également plus stable: "Cette structure [est] utilisée pour déplacer la lentille liquide pour obtenir la mise au point automatique et la stabilisation optique de limage. De plus, la solution améliore également la stabilité et la fiabilité du moteur dans des conditions telles que limpact ou la chute", dit-il. dans le document de brevet, tel que republié par Huawei Central .

Le brevet a été initialement déposé le jour de Noël 2019 et approuvé le 7 avril 2020.

Espérons que cela signifie que nous verrons la technologie utilisée dans un produit au cours de la prochaine année.