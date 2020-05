Huawei P40 Lite 5G est lun des téléphones 5G les plus abordables à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei a dévoilé un autre combiné dans sa gamme P40, et celui-ci est lédition `` Lite plus abordable. Le P40 Lite 5G est le plus économique de la série, et il pourrait bien être lun des téléphones 5G les plus abordables à ce jour.

Être abordable signifie que vous nobtiendrez pas toutes les fonctionnalités haut de gamme et la construction des modèles P40 et P40 Pro , mais ce devrait être un téléphone qui a toujours du punch en termes de performances.

Lécran à lavant mesure 6,5 pouces et remplit la majeure partie de cette surface avant, avec une caméra à découpage pour réduire limpact des lunettes entourant le panneau. Cest aussi un panneau net, avec une résolution de 2400 x 1080 et une densité de pixels supérieure à 400 pixels par pouce.

Bien quil ne vante pas la puissance des modèles phares, il aura toujours assez de vitesse et de performances pour satisfaire la plupart des gens. Il a le processeur Kirin 820 5G de Huawei à lintérieur, et cest une étape en dessous de la série 900 premium, mais dispose toujours dun processus 7 nm efficace et rapide.

Plus important encore, peut-être, il permet la prise en charge de la 5G, le protégeant du futur lorsque les réseaux 5G se répandront au cours des deux prochaines années. De plus, il y a une batterie de 4000 mAh pour le faire fonctionner toute la journée.

En ce qui concerne les caméras, la fiche technique rend la lecture très intéressante ici aussi. Il dispose dun appareil photo principal de 64 mégapixels intégré dans une configuration à quatre caméras aux côtés dun appareil photo ultra-large, ainsi que de capteurs dinformations macro et de profondeur. Cela signifie que ces deux dernières caméras ne sont vraiment là que pour sauvegarder des informations supplémentaires, plutôt que pour offrir de superbes photos par elles-mêmes.

Il utilise les connaissances de Huawei en matière dalgorithmes de traitement dimage pour capturer des prises de vue de nuit et réduire le bruit, ainsi que pour capturer des vidéos en super ralenti à 960 ips et des intervalles de temps.

Le Huawei P40 Lite 5G est disponible en trois couleurs: Space Silver, Crush Green et Midnight Black, chacune utilisant un design en verre multicouche pour lui donner un look unique et ajouter des reflets intéressants lorsquil est tenu à la lumière.

Il sera mis en vente au Royaume-Uni à partir du 16 juin, mais sera disponible en précommande avec un stockage de 6 Go et 128 Go à partir du 3 juin, et coûte 379,99 £, ce qui le place directement dans cette fourchette de prix abordable pour les téléphones de milieu de gamme.

Comme toujours, avec les appareils mobiles Huawei, il convient de noter que cela ne viendra pas avec les services Google Play, mais sappuie sur la propre galerie dapplications de Huawei qui - tout en saméliorant continuellement - manque encore un certain nombre dapplications clés sur lesquelles beaucoup comptent encore. Royaume-Uni / UE.

Pourtant, du point de vue du matériel et des performances, il semble que ce sera un moyen très rentable dobtenir un téléphone 5G rapide avec un appareil photo décent et une bonne autonomie de la batterie.