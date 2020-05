Huawei maintient que la galerie dapplications peut être une alternative réussie aux magasins dapplications dApple et de Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei affirme quil a "la confiance dêtre lun des meilleurs écosystèmes [dapplications] au monde" aux côtés de Google et dApple.

Les utilisateurs de lApp Store de Huawei - connu sous le nom dApp Gallery - sont également passés à 420 millions au premier trimestre 2020, contre 300 millions au premier semestre 2019.

Ce nest pas tout à fait surprenant étant donné que des combinés comme les séries Mate 30 et P40 ont été lancés depuis en Chine et en Europe et que les deux appareils - ainsi que le récent Mate Xs pliable - nont pas accès au Google Play Store. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure cette croissance se limite au solide marché intérieur chinois de Huawei plutôt quà la croissance sur des marchés cibles tels que lEurope.

Eric Tan, responsable des services cloud grand public de Huawei, a parlé des services mobiles Huawei (HMS) et de son magasin dapplications associé lors du Global Analyst Summit de Huawei, qui se déroule actuellement à Shenzhen.

«Nous devons nous associer à nos partenaires - les développeurs - pour fournir les applications que les consommateurs demandent», a-t-il déclaré, soulignant la stratégie «Glocal» de lentreprise pour le déploiement des applications; veiller à ce que les bonnes applications localisées soient disponibles région par région. Essentiellement, cela signifie sassurer que les applications importantes pour les personnes dans chaque région sont dans le magasin.

Huawei indique quil y a maintenant 1,4 million de développeurs enregistrés pour créer des applications pour App Gallery, une augmentation de 150% depuis le début de 2019. Notamment cependant, il ny avait aucun détail sur lélargissement du choix dapplications premium en Europe, par exemple, ou tout autre détails de la croissance du nombre dapplications.

Huawei sefforce également daider les développeurs à créer des applications plus immersives en leur donnant accès à davantage de kits de développement pour des choses comme les achats intégrés, lIA et laccès à la caméra. Huawei indique que plus de 60000 applications App Gallery actuelles utilisent ses services HMS Core existants, un doublement par rapport à lannée dernière.

Tan a également évoqué le potentiel de la fonction dapplication rapide de Huawei - ce qui signifie que vous navez pas besoin dinstaller lapplication pour commencer à lutiliser.

Huawei indique que lApp Gallery est désormais disponible dans plus de 170 pays. Le nombre dappareils Huawei actifs a également augmenté au cours de la dernière année, passant de 520 à 650 millions, bien quune grande partie de ces téléphones soient des combinés comme le P30 Pro pouvant accéder aux services Google en Europe.