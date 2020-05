Huawei frappe la tentative américaine de lempêcher de fabriquer des puces avec la technologie américaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un an plus tard, Huawei reste soumis à une interdiction commerciale américaine qui lempêche de vendre des produits aux États-Unis. Maintenant, le département américain du Commerce veut aller plus loin et empêcher Huawei de fabriquer des produits qui utilisent les technologies américaines.

Les nouvelles règles signifient que Huawei aurait besoin dune licence pour utiliser nimporte quelle technologie américaine dans sa série de processeurs Kirin qui alimentent ses smartphones et tablettes ainsi que les équipements de télécommunications quil a déployés à travers le monde. Ce serait très restrictif.

Huawei tient actuellement son 17e sommet mondial annuel des analystes à Shenzhen et au lieu de poursuivre son programme, il a été contraint de saisir loccasion pour publier une déclaration ferme exprimant les dernières mesures proposées .

"Dans sa quête incessante de resserrer son emprise sur notre entreprise, le gouvernement américain a décidé de poursuivre et dignorer complètement les préoccupations de nombreuses entreprises et associations industrielles", indique le communiqué. "Cette nouvelle règle aura un impact sur lexpansion, la maintenance et les opérations continues de réseaux dune valeur de centaines de milliards de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays."

De toute évidence, cette dernière décision ne vise pas les problèmes de sécurité nationale, mais désavantage une entreprise qui rivalise avec de nombreuses entreprises américaines - "cette action place lAmérique dabord, les entreprises américaines en premier et la sécurité nationale américaine en premier", a déclaré le Département du commerce. Huawei a essayé de travailler sur la conception de certaines technologies aux États-Unis pour contourner linterdiction et cest ce que les États-Unis ciblent stratégiquement.

Huawei affirme que leffet à long terme de cette décision nuira aux entreprises américaines. "Cette décision du gouvernement américain naffecte pas seulement Huawei. Elle aura un impact sérieux sur un grand nombre dindustries mondiales.

«À long terme, cela nuira à la confiance et à la collaboration au sein de lindustrie mondiale des semi-conducteurs dont dépendent de nombreuses industries, augmentant les conflits et les pertes au sein de ces industries.

"Les États-Unis tirent parti de leurs propres forces technologiques pour écraser les entreprises en dehors de leurs propres frontières. Cela ne fera que saper la confiance des entreprises internationales dans la technologie et les chaînes dapprovisionnement américaines. En fin de compte, cela nuira aux intérêts américains."

Lors du Sommet mondial des analystes, le président de Huawei, Guo Ping, a admis que la société était actuellement "incapable de faire beaucoup de choses ... la survie est le mot clé pour nous actuellement".