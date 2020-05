Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Après avoir lancé le P30 Pro en mars 2019, Huawei a révisé son combiné phare avec de nouveaux designs en septembre 2019 - et il y a maintenant une nouvelle édition pour mai 2020, alors que la société chinoise maintient ce combiné emblématique en marche.

Dans le monde des smartphones, la technologie date rapidement. Certains fabricants ne peuvent pas mettre leurs appareils sur les étagères avant quune nouvelle itération dun composant principal ait été mise à jour et remplacée par un nouveau matériel. Alors pourquoi Huawei fouette-t-il le même vieux téléphone? Eh bien, ce nest pas tout à fait la même chose.

Le 15 mai 2019, le département américain du Commerce a ajouté Huawei à sa liste dentités , interdisant ainsi à peu près tous les échanges américains avec Huawei. Lun des principaux résultats de cette décision a été que Huawei ne pouvait plus utiliser les produits et services de Google - comme le Play Store, Google Maps et Gmail.

Un an plus tard, Trump a prolongé cette décision dun an, ce qui signifie que linterdiction reste en vigueur jusquau moins mai 2021. Cest là que le Huawei P30 Pro New Edition entre en jeu.

Le Huawei P30 Pro a été le dernier téléphone phare de Huawei à être certifié auprès de Google avant lentrée en vigueur de linterdiction américaine, ce qui signifie quil na pas été affecté par la décision. Les appareils suivants - le Mate 30 et le P40 - nont pas pu offrir ces services Google de base.

Alors, que fait Huawei? Il réédite simplement le même combiné approuvé, pas une fois, mais deux fois, donnant effectivement les deux doigts dominants. Cest le téléphone de protestation ultime, un pas de côté autour de ce que beaucoup considèrent comme la guerre commerciale de Trump avec la Chine et, surtout, il donne aux Européens un smartphone Huawei actualisé alimenté par Google à acheter. Nous avons invité Huawei à commenter les mouvements, mais la société a poliment refusé.

Nous avons décomposé exactement ce qui a changé entre loriginal et la "nouvelle" version de ce téléphone, mais il y a essentiellement une nouvelle finition du téléphone, ainsi quune augmentation de la RAM et du stockage. Dans le même temps, le prix de ce téléphone a baissé, ce qui en fait un ensemble attrayant dans lensemble - cest un bon rapport qualité / prix.

Il exécute Android 10 et la dernière version dEMUI - ainsi que lun des meilleurs appareils photo du marché. Oui, cela fait un an, mais les rivaux phares de 2020 nont pas vraiment changé le jeu depuis le P30 Pro et ils ont coûté des centaines de plus. Nous utilisons toujours le Huawei P30 Pro régulièrement ici à Pocket-lint et il peut plus que résister aux derniers combinés en termes de puissance et de performances.

Certains pourraient voir cela comme la dernière secousse de la jambe dun insecte écrasé sous le pied, mais pour nous, cela ressemble plus à un défi nu face à ladversité - et il y a quelque chose dadmirable à ce sujet.

