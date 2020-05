Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les problèmes de Huawei aux États-Unis et avec ladministration Trump se poursuivront pendant au moins un an de plus, selon un nouveau rapport.

Le président Donald Trump a prolongé dun an son mandat, signé à lorigine en mai dernier ( via Reuters) , déclarant une urgence nationale et empêchant les entreprises américaines dacheter ou dutiliser des équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises considérées comme un risque pour la sécurité nationale.

Lordre de Trump nappelle pas spécifiquement Huawei, mais il entrave les opérations américaines avec des sociétés chinoises comme Huawei et ZTE.

Les deux ne peuvent pas vendre leurs produits aux États-Unis ou travailler avec des entreprises américaines, car la Maison Blanche a considéré Huawei comme un problème de sécurité nationale et souhaite interdire à la société chinoise de fournir des équipements pour linfrastructure de réseau américaine, y compris tout déploiement en cours de la 5G.

Cependant, Huawei a reçu des licences générales temporaires du département américain du Commerce - y compris des extensions en mai, août, novembre et mars , ce qui lui permet de continuer à prendre en charge le matériel avec les mises à jour logicielles. La dernière prolongation de 45 jours devrait se terminer le 15 mai.

On ne sait pas si Huawei prévoit de demander une autre extension, mais nous avons contacté la société pour un commentaire et espérons en faire rapport.

