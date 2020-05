Huawei est de retour avec le P30 Pro New Edition - et oui, il a toujours des applications Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei a donné au P30 Pro un an sous tension, le relançant sous le nom de P30 Pro New Edition.

Le téléphone est désormais livré avec le logiciel EMUI 10 de Huawei qui fonctionne sur Android 10, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Parce quil sagit en fait du même appareil, le téléphone peut contourner linterdiction de commerce aux États-Unis qui a affecté les séries P40 et Mate 30 et être livré avec le Google Play Store et dautres applications Google telles que Gmail et YouTube.

Cette décision est très logique, car le P30 Pro a été un téléphone réussi et a un prix compétitif de 699 £. Cest une tentative claire de contourner linterdiction et dessayer de relancer les ventes difficiles de Huawei en Europe . Les nouveaux téléphones P40 et Mate 30 nont reçu quun coup dœil rapide des points de vente britanniques et les réseaux sont certainement restés clairs.

La plupart des spécifications du téléphone sont les mêmes - alimentées par le Kirin 980, avec une batterie de 4200 mAh et une SuperCharge de 40 W. De plus, il y a la configuration de la caméra quad Leica que nous avons adoré dans notre revue .

La P30 Pro New Edition est également disponible dans une nouvelle finition Silver Frost ainsi que Aurora et Black.

Ce nest pas la première fois que Huawei lance une nouvelle édition dun téléphone existant en Europe. La nouvelle édition P30 Lite a été lancée à la fin de lannée dernière, afin que le fournisseur chinois puisse offrir les services Google Play (GMS) en augmentant la RAM et le stockage.

Huawei maintient que son logiciel Huawei Mobile Services (HMS) pour les combinés les plus récents est en croissance, avec une prise en charge accrue de la galerie dapplications Huawei , mais il manque encore beaucoup dapplications de base de grands noms comme Facebook, Twitter et WhatsApp.