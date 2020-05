Huawei sur le point de publier P30 Pro New Edition avec Google Play?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une liste de campagnes promotionnelles sur le site allemand de Huawei révèle que la société pourrait être sur le point de lancer une nouvelle version du P30 Pro , appelée P30 Pro New Edition.

Huawei organise une promotion en Allemagne avec quelques partenaires opérateurs et, dans les conditions déligibilité, la P30 Pro NEW EDITION est mentionnée spécifiquement, deux fois.

La promotion est simplement que toute personne qui achète un téléphone de la série P30 dans un certain délai peut réclamer une tablette Huawei bas de gamme gratuite. Les conditions stipulent que toute personne achetant un appareil de la série P30 entre le 1er mai et le 4 juin obtient la tablette, à lexception dun téléphone: le P30 Pro New Edition.

Ce téléphone inédit fait partie de la promotion du 15 mai au 4 juin, suggérant que ce téléphone sera lancé dans les prochaines semaines.

Il mentionne à nouveau lappareil, en particulier, plus bas dans les termes:

"Les appareils promotionnels suivants participent à cette promotion: HUAWEI P30 Pro / HUAWEI P30 / HUAWEI P30 lite NOUVELLE ÉDITION / * HUAWEI P30 Pro NOUVELLE ÉDITION ..."

Ce nest pas la première fois que Huawei lance une «nouvelle édition» dun téléphone existant en Europe. Le P30 Lite New Edition a été lancé au second semestre 2019 et a permis à la société de proposer un téléphone actualisé avec les services Google Play installés en offrant un téléphone avec plus de RAM et plus de stockage.

La raison de cela est sans aucun doute: les derniers téléphones phares de Huawei ne disposent pas des services de Google, et ils sont donc difficiles à vendre sur les marchés occidentaux où nous comptons sur le Play Store pour toutes nos applications les plus utilisées.

Quelle que soit la vitesse à laquelle la Huawei App Gallery se développe, il lui manque encore beaucoup dapplications de base comme Facebook, Instagram et WhatsApp.

En lançant une `` nouvelle édition dun appareil, Huawei est en mesure de continuer à offrir les services de Google, car - techniquement - cest toujours le même téléphone que celui avec lequel ils offrent déjà des services Play, mais probablement avec plus de mémoire.

Bien que Huawei nait pas officiellement annoncé le téléphone, le fait quil existe dans le matériel promotionnel de la société est un très bon indicateur de son arrivée.