Après le lancement de la série P40 , Huawei poursuit son cycle de lancement phare deux fois par an, la série Mate 40 étant attendue au dernier trimestre de 2020. Selon la nouvelle série de téléphones, lobjectif serait de forme libre, selon Tian Feng. Analyste international Guo Mingchi.

Quest-ce quun objectif de forme libre? Vraiment, cest juste une meilleure optique qui est spécifiquement adaptée à son utilisation prévue afin de minimiser le flou et laberration. Il est utilisé depuis longtemps dans les lunettes, comme l explique le fabricant de lentilles de renommée mondiale Zeiss sur son site Web (note: Zeiss ne fabrique pas encore doptique pour Huawei) .

En bref: pensez-y comme un vari-focal. Le zoom de lobjectif du Mate 40 doit donc être conçu de manière à offrir une résolution plus claire pour la mise au point à courte et à grande distance. Ceci est réalisé en utilisant une lentille progressive où de petits composants de sa surface sont adaptés pour plier la lumière de la manière la plus appropriée pour une multitude de possibilités.

Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit une fonctionnalité trouvée sur le Mate 40 dentrée de gamme. Comme avec la série P40, nous prévoyons que le Mate viendra en trois saveurs: Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro +. Les optiques les plus avancées - et nous nous attendons à nouveau à un système de caméra penta - se trouvent probablement dans le modèle (ou les modèles) haut de gamme uniquement.

La série Mate est également toujours la plate-forme de lentreprise pour présenter son dernier processeur Kirin. Pour 2020, ce devrait être le Kirin 1020, un processus de 5 nm, qui apportera sans aucun doute un plus grand potentiel de traitement et une consommation dénergie inférieure - avec Huawei tirant parti de son traitement neuronal et de ses angles dintelligence artificielle.

Cependant, nous sommes loin de tout ce qui est officiel, car nous ne prévoyons aucune nouvelle concrète avant septembre 2020. Plus que nous lavons.