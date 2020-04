Un nouveau brevet Huawei montre un téléphone pliant vers lintérieur avec un écran enveloppant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un brevet récemment découvert révèle que Huawei travaille sur un autre type de smartphone pliable, peut-être pour remplacer le Mate X et Mate XS, et avec un affichage très différent de celui présenté sur ses pliables existants.

Contrairement à la série Mate X , ce nouveau brevet montre un écran qui se replie vers lintérieur et - plutôt que dêtre constamment exposé autour de la charnière du téléphone - est principalement protégé à lintérieur du téléphone lorsquil est fermé.

Cela signifie que Huawei pourrait adopter le type décran flexible proposé par Samsung dans le Galaxy Fold , qui souvre comme un livre.

Contrairement au téléphone de Samsung, cependant, ce brevet semble montrer un affichage qui se poursuit autour du bord du téléphone, enveloppant à lavant de lappareil.

Limage du téléphone ouvert montre quil ny a que le cadre sur trois côtés, la partie décran plus sombre continuant de droite à gauche, et les images du téléphone fermé montrent que ce panneau daffichage senroule autour de ce bord vers lavant.

Vraisemblablement une fois fermé, cette petite partie de lécran agirait de la même manière que le petit écran du Galaxy Fold, offrant une expérience de smartphone compact, et non un écran de smartphone de taille normale comme nous lavons vu sur le Mate X.

Une autre chose à noter est que les images montrant un profil latéral de lappareil fermé montrent quil ny a pas despace interne près de la charnière. Les deux côtés de lécran interne principal se rencontrent complètement à plat.

Lets Go Digital - le site qui a publié ces images de brevet pour la première fois - déclare que ce téléphone inclura une caméra zoom dans ce système de caméra à gauche de lécran avant, et que le téléphone est probablement prévu pour plus tard cette année, peut-être vers octobre 2020 .

Reste à savoir si ce téléphone se retrouvera sur le marché. Comme toujours, rien nest officiel jusquà ce que le fabricant lui-même lannonce.