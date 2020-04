Huawei attaque les `` critiques sans fondement de son rôle au Royaume-Uni 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei a dénoncé la "critique sans fondement" concernant limplication de Huawei dans le déploiement de la 5G au Royaume-Uni.

Mais la note semble étrangement chronométrée compte tenu de létat actuel des affaires mondiales et du tumulte sur les théories du complot 5G , ainsi que du contrecoup potentiel contre une entreprise chinoise dans le climat actuel.

Et noublions pas le débat houleux qui a conduit à la décision du gouvernement britannique de laisser les opérateurs de téléphonie britanniques continuer à utiliser léquipement Huawei pour la 5G - comme vous le savez probablement, les réseaux mobiles britanniques utilisent largement léquipement Huawei.

Le feu vert du gouvernement britannique pour le rôle 5G de Huawei a pratiquement approuvé le statu quo - cela aurait coûté à des entreprises comme BT / EE des milliards pour retirer léquipement - même si les réseaux ne peuvent désormais utiliser que jusquà 35% de leur équipement. de Huawei et dautres fournisseurs «potentiellement risqués».

La lettre du vice-président de Huawei, Victor Zhang, joue sur le rôle de Huawei aux côtés des réseaux mobiles pour garder le Royaume-Uni connecté dans le climat actuel. "En ce moment, en gardant la Grande-Bretagne en ligne, nous sommes en mesure de jouer notre rôle pour aider le pays à traverser cette période difficile."

"Pour soutenir cet effort, nous avons mis en place trois nouveaux entrepôts et redistribuons les pièces détachées clés dans tout le pays pour assurer la continuité de lapprovisionnement."

Zhang parle également du rôle de Huawei pour permettre une meilleure connectivité dans les zones encore dans une «voie lente numérique» . Ce qui est génial, mais cest un moment étrange pour faire valoir ce point maintenant.

Sur les critiques, notamment de la part de députés qui avaient des préoccupations qui ont été ignorées, Zhang a déclaré: "Nous avons bâti la confiance dans nos activités au Royaume-Uni pendant 20 ans en aidant nos clients - les opérateurs de réseaux mobiles - à fournir aux consommateurs des appels et des données abordables et fiables.

"Malgré cela, il y a eu des critiques sans fondement de la part de Huawei dans le déploiement du 5G au Royaume-Uni. Et il y a ceux qui choisissent de continuer à nous attaquer sans présenter la moindre preuve. Perturber notre implication dans le déploiement du 5G rendrait à la Grande-Bretagne un mauvais service.

"Daprès mon expérience, le Royaume-Uni a toujours choisi de travailler avec les leaders dans tous les domaines, quils viennent des États-Unis, de Chine ou dEurope. La technologie de Huawei est parmi les plus avancées dans ce domaine et nous voulons lutiliser pour amener les gens ensemble où quils soient et qui quils soient.

"Lorsque nous sortirons de cette crise, nous sommes impatients de continuer à jouer notre rôle de partenaire clé dans lamélioration des réseaux, au profit de léconomie et, finalement, de tout le monde au Royaume-Uni, mettant fin à la loterie des codes postaux dune bonne connectivité.

