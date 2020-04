Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Huawei P40 Pro a reçu beaucoup dattention, principalement en raison de la relation de Huawei avec Google. Mais ce téléphone offre plus que des services Google et il est important de ne pas négliger ce qui est un appareil accompli.

Bien que nous vous ayons donné un aperçu du Huawei P40 Pro , nous voulions simplement mettre en évidence certains des meilleurs morceaux de ce téléphone, certaines des choses qui se démarquent vraiment.

Configuration de la caméra Quad Leica à larrière

50MP principal (capteur RYYB) Objectif ciné ultra-large 40MP 5x optique (capteur RYYB) Capteur de profondeur ( ToF )



Bien que le P40 Pro ne soit pas le tout premier appareil à presser quatre caméras à larrière - en effet, il y a des téléphones avec cinq caméras (y compris le propre P40 Pro + de Huawei) ou même plus - cest un appareil qui le fait si bien.

Comprenant un zoom optique 5x ultra large et large (avec zoom hybride 10x offert), ainsi quun capteur de profondeur, le P40 Pro offre une polyvalence qui fait défaut à tant dautres téléphones-appareils photo. Il est rare davoir une optique avec autant de portée.

Ce nest pas non plus excessif avec son sentiment: le zoom périscope ici (cest le 5x) résout très bien les détails plus éloignés. Ou si vous voulez aller ultra-large, vous pouvez le faire en cliquant sur un curseur sur lécran.

Capteur SuperSensing 50MP (RYYB), taille 1 / 1,28 pouces

Ouverture f / 1,9, stabilisation optique (OIS)

Mais parmi tous les composants de la caméra, cest le capteur principal qui impressionne le plus. Pour plusieurs raisons.

Tout dabord, comme vous lavez peut-être déjà vu dans les points ci-dessus, cest un capteur "RYYB" - ou, comme Huawei aime à lappeler, un capteur "SuperSensing". mais quest ce que ça veut dire?

Eh bien, la plupart des capteurs de caméra sont recouverts dune grille répétitive de filtres rouges, verts et bleus (RGGB), afin de dériver des informations de couleur. Lapproche SuperSensing de Huawei utilise le rouge, le jaune et le bleu (doù RYYB), car le jaune est plus sensible à certaines fréquences qui améliorent la sensibilité à la faible lumière et, par conséquent, la création dimages nocturnes.

Deuxièmement, le capteur principal nest pas seulement de 50 mégapixels - offrant une résolution énorme, qui est utilisée pour suréchantillonner des images de 12,5 MP avec une qualité encore meilleure - mais le capteur lui-même a une taille de "1 / 1,28". Ce qui signifie, dans les conversations du monde réel, que cest énorme. Environ deux fois la taille dun capteur de téléphone portable normal, chacun de ces `` pixels de surface est également environ le double de la taille, ce qui signifie quils sont encore plus capables de capturer la lumière et, à leur tour, doffrir une meilleure qualité.

En bref: SuperSensing et taille physique signifie la meilleure qualité du P40 Pro. Et bien que le capteur de la caméra à zoom 5x ne soit pas aussi grand, il utilise également la technologie SuperSensing, pour garantir les meilleures photos de zoom possibles.

Écran OLED à débordement de 6,58 pouces

Résolution 2640 x 1200

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Lorsque nous avons vu le P40 Pro pour la première fois, nous avons été stupéfaits par la façon dont son écran sincurve vers les bords - mais chaque bord, y compris les coins supérieurs - pour donner cette finition vraiment élégante. Cest ce que Huawei appelle un écran de débordement.

Mieux encore, le fait davoir de telles courbes cache efficacement la lunette, car elle est cachée hors de vue lorsque vous regardez le téléphone de face. Et après avoir utilisé le téléphone pendant un certain temps, nous ne trouvons pas que cela pousse les bords excessivement dans votre paume, donc il ny a pas de pressions accidentelles - juste un téléphone sans lunette à regarder.

Finitions Silver Frost et Blush Gold

Verre mat

Nous avons vu différentes finitions de fantaisie sur toutes sortes de téléphones au fil des ans. Mais il y a toujours eu un gros problème avec eux: ce sont des aimants dempreintes digitales totales.

Le P40 Pro, dans certaines finitions, comme Frost Silver, fait cependant les choses différemment. La finition au dos en verre doux au toucher semble avoir une sorte de magie derrière, car les empreintes digitales ici sont beaucoup plus modérées que sur de nombreux autres combinés.

Cela signifie quil a lair propre et vierge - sans avoir besoin de le cacher dans un étui.

Batterie de 4 200 mAh

Charge rapide de 40 W

Selon diverses enquêtes, le principal problème avec les smartphones est la durée de vie de la batterie. Ces choses ne durent pas assez longtemps.

Cependant, Huawei a un téléphone de deux jours avec le P40 Pro. La grande batterie sous cette finition en verre au toucher mat signifie que passer une journée intense ou travailler ou jouer ne pose aucun problème.