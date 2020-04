La technologie Huawei dans nos réseaux 5G est-elle vraiment importante?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En janvier, le gouvernement britannique a décidé que la technologie Huawei pouvait continuer à être utilisée de manière limitée dans les réseaux 5G.

Mais il y a quelques problèmes en jeu, notamment la perspective des États-Unis - examinons les tenants et aboutissants ici.

Soyons clairs: la technologie Huawei est partout, à la fois dans les réseaux de téléphonie fixe et mobile existants. Vodafone, EE et Three utilisent tous des équipements Huawei dans leur déploiement 5G, lautre - O2 - partageant une partie du réseau de Vodafone.

Il y a une différence entre lavoir comme élément clé du réseau (le réseau principal) et avoir léquipement Huawei dans les stations de base et les mâts. Si vous deviez interdire les équipements Huawei à ces derniers, vous auriez besoin de remplacer de nombreux équipements réseau qui, dans lévaluation du gouvernement et dautres, ne posent aucune menace pour la sécurité. Au lieu de cela, le gouvernement a imposé un plafond à lutilisation des équipements, voir ci-dessous.

Les réseaux téléphoniques britanniques ont de plus en plus retiré les équipements Huawei de leurs réseaux principaux à mesure que les problèmes de sécurité augmentaient, et le fournisseur de ligne fixe BT Openreach réduit également sa dépendance à légard des équipements Huawei.

Pour la 5G et les réseaux à large bande pleine fibre, lexamen du gouvernement britannique a conclu que, sur la base de la position actuelle du marché britannique, les soi-disant «fournisseurs à haut risque» (dont Huawei est lun) devraient être exclus de toute sécurité et sûreté. -les réseaux critiques (y compris le cœur des réseaux mobiles) et limités à une présence minoritaire fonctionnent jusquà un plafond de 35%.

Il ne fait aucun doute que retirer léquipement Huawei coûtera financièrement aux réseaux britanniques. Lune des principales raisons pour lesquelles les réseaux britanniques (comme avec de nombreux autres opérateurs de télécommunications mondiaux) favorisent léquipement Huawei est quil a été prouvé quil est fiable sur une longue période de temps, et quil est également bon marché par rapport à léquipement de ses concurrents.

EE / BT indique quelle estime le coût à environ 500 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années. EE supprimait de toute façon léquipement Huawei de son réseau principal, en faveur de léquipement Ericsson. À un moment donné, Mobile UK a suggéré que cela coûterait à léconomie britannique 6,8 milliards de livres sterling pour couper complètement Huawei de tous les réseaux (ce qui ne se produit pas).

Le siège des communications gouvernementales (GCHQ) est clair que la construction de réseaux de données na vraiment pas beaucoup dimplication pour la sécurité nationale.

Selon les directives officielles du gouvernement britannique, «le GCHQ a catégoriquement confirmé que la façon dont nous construisons notre réseau de télécommunications public 5G et pleine fibre na rien à voir avec la façon dont nous partageons les données classifiées.

"Et les experts en sécurité technique du Royaume-Uni ont convenu que les nouveaux contrôles sur les fournisseurs à haut risque sont totalement conformes aux besoins de sécurité du Royaume-Uni."

Cependant, dans une interview au début de 2019 avec BBC Panorama , le directeur technique du National Cyber Security Center (NCSC) du GCHQ a suggéré que Huawei devait améliorer son jeu en termes de sécurité pour son équipement réseau. Le Dr Ian Levy a qualifié la sécurité de lentreprise de "mauvaise qualité" et la comparée à "lingénierie en 2000".

Un rapport du conseil dadministration du Huawei Cyber Security Evaluation Center (HCSEC) - oui, il existe une agence gouvernementale spécialisée qui examine la question - a déclaré quil y avait des préoccupations concernant "les compétences dingénierie de base et lhygiène de la cybersécurité qui donnent lieu à des vulnérabilités susceptibles dêtre exploitées par une gamme dacteurs ". À son crédit, Huawei a accueilli favorablement les commentaires et a décidé de travailler sur les questions en partenariat avec HCSEC, comme il la fait avec les organismes britanniques à long terme.

La société continue de protester contre son innocence, saluant initialement la réponse du gouvernement britannique, mais en avril 2020, elle a publié une lettre étrangement synchronisée dénonçant les "critiques sans fondement" concernant limplication de Huawei dans le déploiement de la 5G au Royaume-Uni.

Il semble que cela vise particulièrement les assauts continus du gouvernement américain (voir ci-dessous) et de certains députés du gouvernement britannique qui continuent dexprimer leur dissidence à la décision précédente dautoriser les réseaux britanniques à continuer dutiliser léquipement Huawei.

La lettre du vice-président de Huawei, Victor Zhang, indique que la société a de bonnes intentions pour garder la Grande-Bretagne connectée dans le climat actuel. "En ce moment, en gardant la Grande-Bretagne en ligne, nous sommes en mesure de jouer notre rôle pour aider le pays à traverser cette période difficile."

"Pour soutenir cet effort, nous avons mis en place trois nouveaux entrepôts et redistribuons les pièces détachées clés dans tout le pays pour assurer la continuité de lapprovisionnement."

"Malgré cela, il y a eu des critiques sans fondement de la part de Huawei dans le déploiement de la 5G au Royaume-Uni. Et il y a ceux qui choisissent de continuer à nous attaquer sans présenter la moindre preuve. Perturber notre implication dans le déploiement de la 5G rendrait un mauvais service à la Grande-Bretagne."

Tout au long du processus, le gouvernement américain a clairement indiqué quil ne faisait pas confiance à Huawei et, comme cela a été bien documenté, a empêché les entreprises américaines de faire face à une interdiction commerciale . Mais les États-Unis nont présenté aucune preuve de leur position publiquement, alors quils ne semblent pas avoir été en mesure de convaincre les gouvernements du Royaume-Uni et de lEurope - cependant, lAustralie et le Japon ont empêché Huawei de simpliquer dans les réseaux 5G.

Dans la perspective de la décision du gouvernement britannique et par la suite, il a suggéré que la décision pourrait avoir des implications pour le partage de données sensibles. Les États-Unis ont présenté un dossier au gouvernement britannique au début de 2020, mais il ne sest pas enregistré et aucun détail na été communiqué.

Le 5 septembre 2019, le président Trump a réaffirmé ses affirmations précédentes selon lesquelles "Huawei est une grande préoccupation de nos militaires, de nos agences de renseignement et nous ne faisons pas affaire avec Huawei". Au début de 2020, le secrétaire dÉtat américain, Mike Pompeo, a déclaré : "Nous ne permettrons jamais que les informations de sécurité internationale américaines traversent un réseau auquel nous navons pas confiance". Encore une fois, cela na pas atteint le résultat souhaité et cela semble certainement que les États-Unis ont perdu ce combat.