Mise à jour Huawei EMUI 10: Quoi de neuf et quand arrivera-t-il sur votre téléphone?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière mise à jour logicielle de Huawei sappelle EMUI 10 et elle est désormais déployée sur les appareils - pour une liste complète des appareils compatibles, consultez le bas de cet article.

EMUI est une interface utilisateur conçue par Huawei qui se trouve au-dessus dAndroid de Google. Dans ce cas, EMUI 10 fonctionne au-dessus d Android 10 .

La relation Huawei-Google a récemment été un défi majeur en raison de l interdiction du commerce américain avec Huawei.

Parce que Huawei a des licences / accords existants pour les appareils préexistants, tout ce qui est lancé avant la série Huawei Mate 30 aura Android complet, avec les services Google Play et tout ce que cela implique: le Play Store, Play Films, Play Games et tous les autres Applications Google qui nécessitent les services Google Play pour fonctionner.

Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro ne disposent pas des services Google Play , et nous nous attendons à ce que ce soit le cas pour les prochains P40 et P40 Pro . Cela signifie que vous comptez sur la galerie dapplications Huawei pour obtenir vos applications et vos jeux, et il vous manquera certaines applications principales par défaut dAndroid.

Cela sera vrai de tout nouvel appareil Huawei ou Honor à lavenir jusquà ce que la situation entre les États-Unis, la Chine et Huawei soit résolue et que linterdiction de commerce soit levée.

Cette version est la plus grande refonte visuelle dEMUI depuis quelques années. Cela dit, cest toujours très clairement Android. En fait, il ressemble plus à un Android pur quauparavant.

Malgré cela, il ny a aucun moyen de le confondre avec lexpérience Android vanille que vous trouveriez sur le téléphone Pixel ou Android One . Il conserve son propre style. Il ny a pas de skin Android identique, mais le plus similaire de la mémoire récente est le skin OneUI que Samsung utilise sur ses smartphones les plus récents. Il existe également un mode sombre complet à léchelle du système.

EMUI 10.1 a également été publié en tant que mise à jour supplémentaire, avec des améliorations supplémentaires.

EMUI 10 a été conçu visuellement, de fond en comble, pour prendre son influence sur les principes du design de magazine. Cela signifie quil semble y avoir une hiérarchie claire des titres, des listes et du contenu. En réalité, cela signifie beaucoup plus despace vide.

Comme les magazines, les titres sont gros et audacieux, occupant une bonne partie en haut de lécran. Cest vrai que vous soyez dans lapplication Paramètres, Calendrier, Contacts ou toute autre application Huawei préinstallée. Ils ont tous un look propre et bien espacé qui est uniforme et tous senchaînent bien. Il se sent moins à létroit quauparavant.

Cette même approche est également appliquée au menu déroulant qui se charge au-dessus de nimporte quel écran sur lequel vous vous trouvez. Les carreaux de paramètres rapides ont été entièrement repensés, les transformant en une grille plus semblable à un stock dicônes en cercle plein, similaire à ce que vous trouveriez sur le Pixel. Cependant, en vous inspirant à nouveau du thème Magazine, lorsque vous faites glisser les paramètres rapides vers le bas, lheure et la date occupent la moitié supérieure en tant que titre, avec les bascules et les commandes en bas, à portée de main dun pouce.

Lapproche minimaliste sétend au menu Paramètres, où Huawei a considérablement réduit le nombre doptions de paramètres principaux. De même, si vous ouvrez une carte de contact, vous obtiendrez maintenant une carte de couleur pastel subtile en haut. Huawei sest inspiré de lartiste italien, Giorgio Morandi, qui était bien connu pour utiliser des couleurs assez sourdes dans ses peintures de natures mortes. Nous pouvons certainement voir la ressemblance.

Si vous avez pris beaucoup de photos avec les appareils photo phares Leica de Huawei, vous aurez sans aucun doute trouvé laspect skeuomorphique de lapplication appareil photo, avec son faux panneau texturé en cuir en bas. Cest maintenant parti, remplacé par une interface utilisateur minimaliste beaucoup plus propre en noir et blanc.

Nous sommes en 2019, donc tout nouveau logiciel doit naturellement avoir la possibilité de basculer sur un thème sombre à léchelle du système. Comme le nouveau design UX despacement de style magazine, il imprègne toutes les applications Huawei préinstallées en stock une fois quil est activé.

Tous les arrière-plans deviennent complètement noirs, désactivant essentiellement tous ces pixels individuels pour économiser la batterie, tandis que les titres et les titres prennent une légère nuance de gris afin de contraster et dêtre clairement lisibles, mais sans devenir trop lumineux et inconfortable à regarder.

Les couleurs pastel inspirées de Morandi susmentionnées prennent une teinte beaucoup plus foncée. Ainsi, au lieu des verts, des roses et des oranges, vous obtenez des nuances plus foncées de gris et de brun avec des touches de bleu, dorange et de vert.

En plus davoir lair cool, le mode sombre a des avantages réels, comme aider vos yeux à se détendre et aider à réduire votre temps à regarder des écrans blancs brillants avec beaucoup de lumière bleue. Comme déjà mentionné, cela permet également déconomiser la batterie du téléphone. Cest donc un gagnant-gagnant.

Un autre élément que Huawei tenait à souligner était la nouvelle fluidité et le mouvement naturel de ses animations. Il est principalement axé sur le moment où vous fermez une application, revenant à lécran daccueil en faisant glisser vers le haut depuis le bas de lécran.

Au fur et à mesure que vous faites glisser lapplication, cela détermine la trajectoire et la vitesse à laquelle vous déplacez lapplication, puis vous déplacez dans cette direction, revenez à lendroit où licône de lapplication se trouve sur lécran. Dans lensemble, il se sent certainement et semble fluide et lisse. Il aide à ajouter un sentiment de cohésion, en supprimant toute légère brusque que vous avez pu ressentir auparavant.

Une autre animation beaucoup plus subtile consiste à appuyer sur quoi que ce soit à lécran ou à lancer une application. Regardez une icône lorsque vous appuyez sur lapplication pour la lancer, et vous remarquerez une très légère animation printanière, presque comme si vous appuyez sur un bouton réel.

Cest presque comme sil était poussé vers le bas, avant de sortir et de lancer lapplication. La même chose se produit si vous sélectionnez une photo dans lapplication Galerie. Ce nest que très subtil, mais il y a quelque chose de remarquablement agréable une fois que vous lavez remarqué.

Séloigner de laspect visuel de ses changements et passer à lIA: Huawei a fait beaucoup de travail non seulement pour rendre linterface utilisateur globale plus vivante, mais aussi pour construire les structures en place pour le faire fonctionner correctement avec tout un écosystème de produits. . Huawei veut que le smartphone agisse comme une sorte de hub qui se connecte de manière transparente avec dautres appareils. La réalisation de cela est dans le futur, mais cela commence par la façon dont cela fonctionne avec les ordinateurs portables Matebook de Huawei .

Il est également très similaire aux fonctionnalités de continuité dApple pour une intégration transparente entre macOS, iOS et dautres appareils.

En connectant un téléphone Huawei au Matebook, vous obtenez un écran de smartphone virtuel sur lécran de lordinateur portable, de sorte que vous pouvez facilement et rapidement copier et coller du texte à laide de votre clavier et de votre souris. Vous pouvez même faire glisser et déposer des fichiers entre le téléphone et lordinateur portable, tout en envoyant des messages à vos amis, collègues et famille, en utilisant le même clavier.

La base sur laquelle EMUI10 est construit pourrait signifier que - à lavenir - les développeurs dapplications peuvent développer une application une fois pour EMUI, et cela fonctionnera instantanément, ajustant et optimisant son apparence et sa mise en page pour correspondre à lécran sur lequel il se trouve: que ce soit un - un système de divertissement pour voiture, une télévision ou une montre connectée.

Nous connaissions EMUI pour la première fois en septembre dernier lorsque Huawei a annoncé une version bêta. Mais ce nétait pas lannonce du déploiement complet. Cependant, ces téléphones et tablettes peuvent désormais obtenir la mise à jour et vous obtiendrez également EMUI 10.1.

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (versions 4G et 5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Mate Xs

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10,8 pouces

Ces appareils recevront EMUI 10 "dans les mois à venir" - une chronologie qui pourrait faire avec un peu plus de certitude étant donné que de nombreux téléphones de 2017 et 2018 y sont inclus, en particulier le très réussi P20 Pro.

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 lite

Huawei Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Huawei Mate 10

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova Lite 3

Quand Android 10 arrive-t-il sur mon téléphone?