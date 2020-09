Huawei et HarmonyOS: Sans Google, quel est le plan B de Huawei?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei est dans leau chaude depuis que les États - Unis ont imposé des interdictions commerciales à lentreprise chinoise en mai 2019. Cela a un impact sur de nombreux intérêts de Huawei, y compris ses smartphones. Globalement, Huawei fait partie des trois premiers: cétait un acteur majeur dAndroid, un système auquel il a désormais un accès limité.

"Nous avons élaboré un plan pour ce résultat possible", a commenté Jeremy Thompson, vice-président exécutif du Royaume-Uni, dans une interview accordée à la BBC peu de temps après la cotation en mai 2019. «Nous avons un programme parallèle en place pour développer une alternative. Nous préférerions travailler avec Android, mais si cela ne se produit pas à lavenir, nous avons une alternative en place qui, selon nous, ravira nos clients.»

Cette alternative sappelle HarmonyOS, un système dexploitation multiplateforme annoncé lors de la Huawei Developers Conference en août 2019.

HarmonyOS lancé en 2019

HarmonyOS 2.0 annoncé en août 2020

Bêta pour les smartphones fin 2020

Dès que la dispute avec les États-Unis est apparue, nous avons commencé à entendre parler dun plan B. Mais ce nétait pas la première fois que nous avions entendu parler des projets de Huawei car on en parlait en mars 2019. Richard Yu, PDG de Huawei entreprise dappareils, a déclaré à lépoque quil y avait un plan B, mais ils préfèrent travailler avec des partenaires comme Google et Microsoft - ce que la société maintient et fait encore, dans une certaine mesure.

HarmonyOS a été dévoilé en août 2019 et devrait remplacer Android, mais ce nétait pas le cas. HarmonyOS a été déployé pour les applications et les téléviseurs IoT, mais lors de la Huawei Developer Conference (HDC) 2020, Huawei a confirmé que la version bêta d HarmonyOS 2.0 pour les montres intelligentes et les téléviseurs était à venir et quune version bêta pour les smartphones serait lancée en décembre 2020.

Huawei a confirmé quHarmonyOS est connu sous le nom de HongMengOS en Chine. HongMengOS a été lun des premiers noms à apparaître peu de temps après le crachement américain et nous avons dabord rencontré HarmonyOS en tant que marque avant lannonce.

Plateforme multi-appareils

Wearables, IoT, maison intelligente, téléviseurs, smartphones

HarmonyOS a été officiellement révélé au HDC en août 2019. Il est décrit comme un système dexploitation distribué basé sur un micro-noyau, conçu pour fonctionner sur tous les types dappareils.

Huawei a déclaré que cela allait commencer avec les montres intelligentes, les appareils portables, les unités de tête embarquées et alimenter le téléviseur intelligent Honor Vision ., Bien que la société soit restée fidèle à Android open source pour ses smartphones en 2020, alors que ses appareils portables utilisent toujours LiteOS à lépoque. De lécriture.

HarmonyOS 2.0 franchit une nouvelle étape importante pour établir plus de connexions dans lécosystème de tous les scénarios. Nous aurons une version bêta pour les développeurs à venir ce mois-ci ... # HDC2020 pic.twitter.com/mEViADF5VI - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 10 septembre 2020

Cependant, sur la base des annonces de HDC 2020 et de la confirmation quune version bêta est à venir pour les montres, puis pour les téléphones, il semble que Huawei pourrait envisager un changement potentiel de lAndroid open source quil utilise sur de nombreux appareils.

Comme HarmonyOS fonctionnera sur toutes les plates-formes, cest vraiment une alternative à Android, capable de remplacer Android, Android Auto, WearOS, Android TV et Android Things, bien que jusquà présent, il nait pas remplacé Android sur les appareils Huawei - que Huawei continue dutiliser , plus récemment sur le Huawei P40 Pro .

«Nous avions besoin dun système dexploitation qui prend en charge tous les scénarios, qui puisse être utilisé sur une large gamme dappareils et de plates-formes, et qui puisse répondre à la demande des consommateurs pour une faible latence et une sécurité renforcée», explique Richard Yu, PDG du Consumer Business Group de Huawei. lors du lancement 2019.

Huawei a déclaré lors du lancement dHarmonyOS que sil "ne peut plus utiliser Android à lavenir [il peut] passer immédiatement à HarmonyOS". Le retour de Huawei à lexpérience complète de Google Android semble maintenant très improbable et beaucoup pensent quun smartphone Huawei exécutant HarmonyOS sera lancé en 2021.

Huawei a perdu laccès aux services mobiles Google

La galerie dapplications augmente

Plutôt que dabandonner complètement Android, Huawei continue dutiliser le système dexploitation Android de base open source sur ses appareils. Un exemple parfait est le Huawei P40 Pro, qui a été lancé en mars 2020 et a été touché par linterdiction des appareils Huawei . Le résultat a été quil a été lancé sans les services Google que vous trouverez normalement sur un appareil Android.

Cela incluait tout ce qui ferait partie des services Google Mobile - le Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube - et toutes les autres applications Google. Linterdiction américaine signifie que Huawei ne peut pas utiliser ces services de Google, cest donc ce que les clients manquent actuellement.

Huawei remplace ces services par des alternatives. Par exemple, il a annoncé quil travaillera avec TomTom sur une nouvelle solution de cartographie, quil travaille sur son propre outil de recherche et une grande partie de loffre travaille à développer sa propre galerie dapplications pour remplacer le Play Store, avec un suite complète de services mobiles Huawei à la place.

Huawei prend en charge beaucoup le cloud pour ses services existants et toute personne possédant un identifiant Huawei pourra simplement accéder à tous ces services, synchronisés entre les appareils, que vous y accédiez à partir dun téléphone Android ou de nouveaux appareils HarmonyOS - alors Huawei ne part pas de zéro.

Huawei a souvent dit quil pourrait revenir à lexpérience Android complète avec un basculement dun commutateur, mais il a également été suggéré que Huawei est maintenant plus déterminé à suivre son propre cours et les dernières annonces concernant une version bêta dHarmonyOS pour les smartphones. renforce ce message.

Il est probable que Huawei sen tient à EMUI, donc que le système dexploitation principal du smartphone soit Android ou HarmonyOS, il aura probablement le même aspect et se comportera à peu près de la même manière.

Écrit par Chris Hall.