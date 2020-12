Que signifie linterdiction commerciale de Huawei pour votre téléphone Huawei ou Honor?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En raison dune interdiction de commerce avec les États-Unis, Huawei ne peut pas précharger les nouveaux téléphones avec des applications Google telles que Maps et YouTube, le Google Play Store ou Google Assistant.

Les téléphones Huawei et Honor davant mai 2019 continueront de recevoir des mises à jour de sécurité et les appareils actuels qui, en raison de lobtention dAndroid 10, le recevront toujours. Les ordinateurs portables Huawei recevront toutes les mises à jour Windows de la manière traditionnelle.

Mais les téléphones Huawei nouvellement sortis ne peuvent pas utiliser les services Google et cela devrait être un problème à long terme. Notez que cela ne sapplique pas aux combinés de la série P30, y compris le P30 Pro New Edition (mai 2020) qui est, essentiellement, un P30 Pro mis à niveau plutôt quun nouveau téléphone.

Les séries Huawei P40 et P40 Pro , Mate 40 , Mate 30 , Mate Xs et Honor 30 nont pas dapplications Google . Ils sappuient sur les applications Huawei et la boutique de téléchargement App Gallery, qui ne dispose pas dun grand nombre dapplications à lheure actuelle. Et en particulier, des choses telles que de nombreuses applications bancaires en ligne et des services spécifiques ne sont pas actuellement prises en charge, bien que Huawei fasse dénormes efforts pour améliorer cela.

Ces nouveaux téléphones Huawei et Honor sont livrés avec Android 10 (avec linterface utilisateur EMUI 10 de Huawei en haut). Mais vous ne pouvez installer les applications Google que via un processus relativement compliqué et douteux et ni Huawei ni Google ne le recommandent officiellement.

En mai 2019, le gouvernement américain a annoncé que Google et les entreprises américaines devaient changer leur façon de traiter avec Huawei . Le géant chinois a été mis sur liste noire par les États-Unis lors de la dernière escarmouche de la guerre commerciale en cours.

Google a particulièrement insisté sur le fait quempêcher Huawei dutiliser sa version dAndroid pourrait potentiellement entraîner des problèmes de sécurité nationale du fait de personnes utilisant un système dexploitation de remplacement développé par Huawei - désormais révélé être HarmonyOS . En réalité, cest probablement parce que les téléphones non Android frapperaient les bénéfices de Google.

Le 29 juin 2019 , le président Trump a déclaré quil avait accepté de permettre aux entreprises technologiques américaines comme Google et Qualcomm de recommencer à vendre à Huawei après la reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. La mise en garde est que ce nest que pour les marchandises non liées à la sécurité nationale. Trump a fait ces commentaires lors dune conférence de presse au sommet du G20 à Osaka, au Japon. Cette décision semblait être une réaction au fait que les entreprises américaines ressentaient les effets de linterdiction.

Le 1er août 2019, Trump a semblé contredire sa déclaration précédente (pour un changement), "nous nautorisons pas Huawei dans notre pays, nous ne sommes pas changés à ce sujet". Cela aurait montré une position plus ferme sil ne lavait pas immédiatement clarifié avec "nous pouvons faire des affaires sur des choses non sécuritaires avec Huawei, nous pouvons le faire". Le 5 septembre, Trump a de nouveau déclaré que "Huawei est une grande préoccupation de nos militaires, de nos agences de renseignement, et nous ne faisons pas affaire avec Huawei".

À cette époque, les appareils Huawei et Honor ont été rajoutés sur le site Web Android Enterprise Recommended . Cest important car Google les recommande activement aux entreprises pour une utilisation à long terme.

Huawei a intenté une action en justice contre le régulateur américain des télécommunications (la FCC) car il a interdit aux opérateurs américains dacheter des équipements Huawei avec des subventions versées par la FCC pour garantir que laccès aux services de télécommunications continue dêtre disponible partout aux États-Unis.

En janvier 2020, ladministration Trump a signé un accord commercial avec la Chine qui a vu le dégel de la guerre commerciale, mais il ny avait aucune disposition pour Huawei dans laccord. On pense quun deuxième accord est sur la table, mais il ny a pas de consensus sur le point de savoir si cela aidera ou entravera Huawei.

Le département américain du Commerce a abandonné les plans visant à introduire des règles pour rendre plus difficile pour les entreprises américaines de traiter avec Huawei - probablement en raison des dommages causés aux entreprises américaines. Comme nous lavons mentionné, Google nest pas fan de linterdiction commerciale. Cela montre cependant que différentes parties du gouvernement américain ne peuvent pas sentendre sur un plan commun pour traiter avec lentreprise.

Fin 2019, le ministère du Commerce a déclaré quil avait reçu environ 300 demandes de licence pour continuer à traiter avec Huawei et avait approuvé un quart dentre elles.

Le 14 mai 2020, il a été annoncé que ladministration Trump avait prolongé linterdiction commerciale initiale dune année supplémentaire jusquen mai 2021, empêchant les entreprises américaines dacheter ou dutiliser des équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises considérées comme un risque pour la sécurité nationale.

Une licence temporaire a permis à Huawei de continuer à faire des mises à jour logicielles pour les téléphones existants, a expiré le 17 août 2020 , bien que les mises à jour de sécurité semblent être exemptées. Une partie de sa raison dêtre était de permettre aux opérateurs de réseaux ruraux aux États-Unis de continuer à recevoir des mises à jour pour le matériel Huawei intégré dans ses tours cellulaires. Cependant, pour la plupart des consommateurs, ce sont les effets sur le côté smartphone des choses qui se feront le plus sentir. Lexpiration signifie que Google ne peut pas non plus fournir de mises à jour.

De nouvelles sanctions en août 2020 ont effectivement coupé lapprovisionnement de Huawei en puces, y compris la technologie dont il a besoin pour fabriquer ses propres puces de téléphone KIrin et dautres puces quil fabrique. Comme le note CNN , les analystes ont qualifié cette décision de "coup mortel".

La défaite de Trump en novembre 2020 a soulevé les espoirs de Huawei que la nouvelle administration Biden pourrait adoucir son approche. Cependant, plusieurs points de vente - comme le Washington Post - ont rapporté que Biden est "susceptible de rester dur avec la technologie chinoise". En effet, il cite un article de Biden début 2020 qui dit: "Les États-Unis doivent être durs avec la Chine. Si la Chine réussit, elle continuera à voler aux États-Unis et aux entreprises américaines leur technologie et leur propriété intellectuelle".

Également en novembre, la société américaine Qualcomm a reçu une licence pour fournir à Huawei des puces 4G - peut-être un avant-goût des choses à venir - rejoignant également Intel et Microsoft aux États-Unis pour pouvoir fournir Huawei. Il semble certainement que lobjectif américain consistant à créer un avantage pour ses entreprises commence à se concrétiser.

Lors du lancement du Mate 30 en septembre 2019, le PDG de Huawei, Richard Yu, a déclaré à Pocket-lint que Huawei pourrait pousser les applications Google sur les appareils concernés «du jour au lendemain» si linterdiction était levée, mais a déclaré quil pensait que le téléphone se vendrait toujours bien dans de nombreux territoires, en particulier La Chine bien sûr (nous avons été amenés à croire que cest le cas).

Il sest également ouvert sur ses sentiments au sujet de linterdiction. «Ce nest pas bon pour les entreprises américaines, ce nest pas bon [pour nous]… dans le passé, nous avons [apporté] une grande contribution aux entreprises américaines. Et maintenant, il nest pas permis dutiliser… cela nuit aux affaires des entreprises américaines.

"Nous sommes très ouverts et transparents. Nous sommes une entreprise mondialisée. Dans la guerre commerciale américano-chinoise, nous sommes devenus une monnaie déchange.

"Nous ne voulions pas faire cela ... nous avons été obligés de le faire. Nous avons un bon partenariat avec Google mais le gouvernement américain nous a obligés à le faire. Jespère que vous les gars [les journalistes] pouvez comprendre cela."

Le 18 mai 2020, Huawei a publié une déclaration fortement formulée dénonçant les dernières mesures proposées pour lempêcher dutiliser les technologies américaines, y compris dans la fabrication de puces dans ses autres produits.

"Dans sa poursuite sans relâche pour resserrer sa mainmise sur notre entreprise, le gouvernement américain a décidé de continuer et dignorer complètement les préoccupations de nombreuses entreprises et associations industrielles", indique le communiqué.

"Cette nouvelle règle aura un impact sur lexpansion, la maintenance et lexploitation continue des réseaux dune valeur de centaines de milliards de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays."

"Les États-Unis tirent parti de leurs propres forces technologiques pour écraser les entreprises en dehors de leurs propres frontières. Cela ne servira quà miner la confiance que les entreprises internationales placent dans la technologie et les chaînes dapprovisionnement américaines. En fin de compte, cela nuira aux intérêts américains."

LAustralie et le Japon ont empêché Huawei de simpliquer dans les réseaux 5G, mais le gouvernement britannique ne voyait aucune raison de faire de même en janvier 2020, limitant son implication dans un réseau mobile individuel à moins de 35% du réseau non central.

Cependant, le sable a changé - le 15 mai 2020, le département américain du commerce a présenté de nouvelles mesures restrictives à lencontre de Huawei pour l empêcher de fabriquer des puces à laide de technologies américaines utilisant des IP ou même des équipements américains. Les nouvelles règles signifient que Huawei aurait besoin dune licence pour utiliser nimporte quelle technologie américaine. Huawei avait tenté `` dindigéniser certains de ses processus de conception aux États-Unis pour contourner linterdiction initiale que les États-Unis naimaient manifestement pas.

Cette décision a eu un effet énorme car elle a forcé le gouvernement britannique à revenir sur sa décision antérieure sur léquipement réseau Huawei 5G. Le Royaume-Uni a maintenant déclaré que les opérateurs de télécommunications ne pouvaient pas utiliser léquipement réseau Huawei 5G après 2027 et devaient cesser dacheter de nouveaux équipements dici la fin de 2020. Il y a une date limite pour linstaller en septembre 2021.

Le régulateur américain des télécommunications - la FCC - a également récemment désigné Huawei et ZTE comme des `` menaces à la sécurité nationale mais, comme pour linterdiction du commerce, na publié aucune preuve à cet effet.

Le Royaume-Uni a peut-être été reculé dans un coin. Le Royaume-Uni a besoin dun accord commercial américain dans le monde post-Brexit et de nouvelles restrictions sur Huawei pourraient être nécessaires afin de faire passer cet accord.

Les appareils Huawei existants avant mai 2019 tels que la série P30 (y compris la nouvelle édition P30 Pro), la série P20 et la série Mate 20 ne sont pas affectés dans leur forme actuelle. Aucune application ne disparaîtra et ils pourront continuer à utiliser les applications Google et obtenir des mises à jour de sécurité. Étant donné que Honor est une filiale de Huawei, les mêmes implications sappliqueraient également à ses combinés.

Google est clair sur ce point: "Pour les utilisateurs de nos services, Google Play et les protections de sécurité de Google Play Protect continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants".

Pour sa part, Huawei a déclaré quil "continuera à fournir des mises à jour de sécurité et des services après-vente à tous les smartphones et tablettes Huawei et Honor existants, couvrant ceux qui ont été vendus ou sont encore en stock dans le monde".

Ce qui na pas été clair pendant un certain temps, cétait de savoir si les téléphones Huawei et Honor recevraient des mises à jour de fonctionnalités. Mais nous savons maintenant que les appareils suivants seront mis à niveau vers Android 10 en 2020. Ainsi, les propriétaires de ces téléphones nont pas du tout à sinquiéter de cette situation.

P30 Pro

P30 Huawei

Mate 20 Huawei

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P smart Z

Compagnon 20 X

Compagnon 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Compagnon 10

Mate 20 Lite

Honor 8X

Honneur 10

Honneur 20

Honor 20i / 20 Lite

Honor 20 Pro

