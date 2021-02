Lecteurs dempreintes digitales intégrés: comment ils fonctionnent plus optique vs ultrasonique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Presque tous les principaux téléphones Android phares disposent désormais dun lecteur dempreintes digitales intégré. Mais comment fonctionnent-ils et comment évolue la technologie?

Alors que liPhone est passé à Face ID sur liPhone X (et na jamais regardé en arrière), la plupart des grands téléphones Android offrent lidentification par empreinte digitale comme principal point dentrée biométrique de votre téléphone - même sils couvrent également leurs paris en termes de prise en charge de la reconnaissance faciale améliorée ainsi que.

Oppo et OnePlus ont été parmi les premiers à intégrer sérieusement des capteurs dempreintes digitales sous lécran et ils restent parmi les principaux défenseurs, tandis que Samsung et Huawei et de nombreux autres ont également utilisé cette technologie. Examinons les technologies impliquées dans lintégration de lecteurs dempreintes digitales sous écran à nos téléphones.

La plupart des scanners que nous avons vus jusquà présent sont des scanners optiques - ceux-ci utilisent de la lumière pour éclairer votre doigt. Une petite caméra sous lécran prend une image de votre doigt qui est ensuite comparée à limage stockée.

Nous avions initialement pensé que les scanners dempreintes digitales sous-écran seraient de plus en plus ultrasoniques au lieu doptiques et cest lun de ceux-ci qui est utilisé par Samsung dans sa série phare Galaxy S. Mais le manque dutilisation de ces capteurs indique plutôt le fait quils sont trop chers à utiliser.

Les capteurs à ultrasons fonctionnent à laide dultrasons pour créer une image de votre empreinte digitale (oui, vraiment) et fonctionnent mieux avec des empreintes digitales en désordre - si vos mains sont humides ou grasses avec de la crème solaire, par exemple. Il sagit essentiellement de «Face ID pour votre doigt».

Qualcomm a annoncé le 3D Sonic Sensor Gen 2 en janvier 2021 et promet doffrir une zone de lecteur dempreintes digitales 77% plus grande que son prédécesseur. Il est également 50% plus rapide et absorbe 1,7 fois la quantité de données biométriques, ce qui le rend plus sûr.

Ses capteurs sont si sensibles quils peuvent détecter le flux sanguin dans le doigt de quelquun et empêcher les pirates de simuler des impressions à laide de moules ou de photographies. Ajoutez cela aux ondes sonores qui rebondissent sur les crêtes et les vallées de votre doigt, et vous obtenez une forme dauthentification très sécurisée.

Étant donné quil sagit dune mise à niveau du capteur trouvé à lintérieur des séries S20 / S10 et Note 20 / Note 10, cela devrait être très bon, et cela apparaîtra dans les téléphones à partir du début de 2021. Que ce soit ou non ce qui se trouve à l intérieur du La série S21 na cependant pas été confirmée ou explicitement déclarée par lune ou lautre société.

À première vue, la réponse est oui. Mais peu importe si plus de combinés ne les prennent pas en raison du coût supplémentaire. Et en réalité, les capteurs optiques se sont beaucoup améliorés depuis la première génération de versions utilisées. Ils sont désormais rapides et moins sujets aux échecs danalyse. Surtout sur les téléphones haut de gamme.

Le chemin vers les lecteurs dempreintes digitales à ultrasons a été assez long. En 2013, Qualcomm a acquis une société appelée Ultra-Scan, une petite entreprise avec «un très bon IP pour la forme donde ultrasonique» et avec une expérience dans la production de lecteurs à ultrasons pour le gouvernement américain.

«Nous avons pris cela et avons trouvé un moyen de fabriquer des millions pour réduire les coûts», a expliqué Katouzian de Qualcomm. "Nous navons pas besoin de faire briller une source lumineuse à travers lécran. La source lumineuse au fil du temps peut dégrader lécran LCD ... cest très similaire à un photocopieur.

Qualcomm nest certainement pas le seul nom des capteurs dempreintes digitales; Synaptics en est un autre, tandis que Goodix fabrique également des capteurs pour un grand nombre dappareils Android, y compris des capteurs de sous-affichage de Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus et Xiaomi. Sa technologie peut fonctionner sous les écrans LCD et OLED.

Nous nous attendons à ce que beaucoup plus de téléphones soient lancés avec des capteurs optiques - la technologie ne disparaîtra certainement pas. En fait, il y a quelque temps, Oppo a présenté un capteur dempreintes digitales optique à "large zone", qui reconnaît une zone jusquà 15 fois plus grande que les capteurs actuels.

Une technologie similaire a également été utilisée par Vivo dans lun de ses téléphones conceptuels il ny a pas si longtemps. Le téléphone concept Apex de Vivo pour tout lécran de 2019 était un capteur dempreintes digitales.

Si cela était adopté par plus de fabricants et était rentable (et fiable), cela changerait complètement le jeu des scanners dempreintes digitales. Cela vous permettrait dêtre moins précis avec lendroit où vous placez votre doigt ou votre pouce pour déverrouiller le téléphone. Vous pourriez littéralement mettre votre pouce nimporte où sur lécran et cela déverrouillerait le téléphone.

Malheureusement, les choses ont un peu évolué sur ce front depuis 2019, et nous ne lavons pas encore vu adopté dans un appareil de marché de masse approprié de lun des noms familiers. Pour linstant, cest encore un rêve qui ne prend vie que dans un téléphone concept.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Cam Bunton.