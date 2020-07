Huawei sur UK 5G: "Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à des défis extraordinaires"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei a déclaré à Pocket-lint quil faisait face à des défis "extraordinaires" compte tenu de la situation actuelle avec son interdiction du commerce aux États-Unis et des questions en cours sur son implication dans le déploiement de la 5G au Royaume-Uni.

Nous avons récemment discuté avec le chef de la marque mondiale de Huwei, Andrew Garrihy, et en plus de parler du lancement des téléphones, tablettes et ordinateurs portables de Huawei, nous avons également abordé le rôle de lentreprise dans le déploiement en cours de la 5G au Royaume-Uni.

Les discussions ont eu lieu avant de découvrir que le Royaume-Uni envisageait potentiellement une exclusion totale des équipements Huawei en raison de la pression accrue des États-Unis et dun nouveau rapport du GCHQ.

Nous avons demandé à Garrihy sil pensait quil y aurait un effet dentraînement sur les questions persistantes concernant limplication de Huawei dans le déploiement de la 5G. "Cest une question évidente", a-t-il admis. "En tant que marque, il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à des défis extraordinaires".

«Et nous avons fait lobjet de nombreuses allégations qui ne sont étayées par aucune preuve. Mais permettez-moi de parler des faits. Nous fournissons [au Royaume-Uni] depuis 20 ans la connectivité réseau. Nous avons aidé avec la 3G et la 4G Et nous continuons dinvestir massivement pour soutenir nos clients.

Se référant à l annonce du gouvernement britannique en janvier selon laquelle Huawei pourrait être impliqué dans jusquà 35% du réseau non central, Garrihy a déclaré que cétait une "bonne décision".

«Le gouvernement [britannique] a décidé en janvier que nous pouvions participer au déploiement de la 5G. Cétait une décision fondée sur des preuves et cétait une bonne décision qui garantira que le Royaume-Uni obtiendra une technologie de pointe. La connectivité est passée dune sorte de marchandise que nous avons tous essayé dobtenir pour les coûts les plus bas possibles quelque chose qui est vraiment très important.

Garrihy a également parlé de la position mondiale de Huawei dans la 5G et des efforts quelle déploiera pour sassurer quelle reste en avance sur la concurrence.

"Il ne fait aucun doute que nous sommes un leader de la 5G, cest pourquoi, parce que nous investissons très fortement - 15% de nos revenus, chaque année - dans la R&D (recherche et développement). Plus de 96 000 employés travaillent dans la R&D.

"Nous nous félicitons vraiment dune concurrence ouverte et loyale, cest bon pour tout le monde, cest bon pour les réseaux, cest bon pour la concurrence, cest bon pour les consommateurs. Combien de temps cela prendrait-il à un concurrent [pour rattraper son retard] ... sont trop de variables. "

Garrihy a également pris soin de souligner que lentreprise reste engagée envers le Royaume-Uni. "Vous savez, nous restons totalement engagés envers le Royaume-Uni et aidons le Royaume-Uni à obtenir une infrastructure de télécommunications de pointe, ce dont nous avons besoin."