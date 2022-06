HTC annonce le lancement d'un téléphone "Viverse" pour la fin juin.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HTC prévoit d'organiser un événement médiatique en juin pour potentiellement lancer un nouvel appareil mobile avec une possible expérience AR/VR et une intégration de Viverse. Voici tout ce que vous devez savoir. Certes, les détails sont minces à ce stade, mais mettez cette page dans vos favoris, car elle sera mise à jour avec les dernières informations.

HTC a posté sur Twitter un teaser pour un prochain téléphone qui devrait faire ses débuts lors d'un événement de lancement le 28 juin 2022. Il n'y a pas d'autres détails sur l'événement ou l'appareil mobile, sauf que, comme HTC l'a annoncé au MWC 2022, le téléphone aura des fonctions métaverses. Pocket-lint mettra à jour ce guide lorsque de nouvelles informations seront disponibles.

HTC diffusera probablement en direct son événement Viverse sur YouTube. La vidéo de l'événement sera intégrée en haut de cette page dès qu'elle sera officiellement disponible.

Début 2022, HTC a annoncé sa réponse au métavers de Facebook, Viverse, qui vous permettrait de communiquer avec d'autres personnes par le biais d'un chat VR, d'organiser des réunions dans Engage, de collaborer dans Vive Sync, d'assister à des concerts VR holographiques, etc. Puis, au MWC 2022, HTC a déclaré qu'il travaillait sur un téléphone phare qui fonctionnerait avec le métavers.

Aujourd'hui, on pense que HTC prépare le lancement de cet appareil mobile, en partageant une invitation sur Twitter qui présente une silhouette en forme de téléphone ainsi qu'un logo Viverse.

Le téléphone offrira probablement une expérience de réalité augmentée et de réalité virtuelle et une sorte de temps dans la plateforme open-source de métavers de HTC, Viverse. Des rapports ont également spéculé pour savoir s'il aura des fonctionnalités de blockchain comme le HTC Exodus. On ne sait pas grand-chose pour l'instant, car il n'y a pas eu beaucoup de fuites jusqu'à présent.

Cela dit, HTC est clairement prêt à partager plus sur le Viverse et dévoilera potentiellement un appareil en juin.

Écrit par Maggie Tillman.