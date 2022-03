HTC va lancer un téléphone phare "Metaverse" en avril ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC prévoit de commercialiser un nouveau téléphone avec un ensemble très spécifique d'améliorations conçues pour tirer le meilleur parti du marché Metaverse en pleine croissance.

Comme nous l'avons vu chez Qualcomm et Meta (anciennement Facebook) ces derniers mois, une grande partie de l'investissement et du développement est consacrée à la construction du Metaverse et des appareils conçus pour y accéder.

Les commentaires ont été faits par un dirigeant de HTC en Asie, s'adressant à DigiTimes , qui a déclaré que le fabricant construirait un téléphone haut de gamme et le lancerait en avril.

C'est un geste un peu inhabituel de la part de HTC , étant donné qu'il est largement absent du marché des smartphones depuis qu'il a vendu son activité de téléphonie à Google. Cependant, ce n'est pas si étrange non plus.

Lorsque la blockchain était encore une industrie émergente, c'était l'une des seules entreprises à construire un "téléphone blockchain" . C'était à une époque où il ne construisait pas vraiment d'autres smartphones pertinents.

Même à son apogée, il a lancé un téléphone de capture vidéo 3D et un téléphone Facebook . Il n'a jamais été vraiment timide de construire des smartphones avec des optimisations pour des services et des fonctionnalités très spécifiques.

Quant à savoir ce que ce "téléphone Metaverse" fera réellement de différent de tout autre appareil, nous n'avons pas encore découvert. Qu'il s'agisse de capturer et de créer des images 3D ou de traiter des mondes de réalité virtuelle pour alimenter un casque connecté n'est pas clair. Peut-être les deux?

Si les commentaires sur l'échelle de temps s'avèrent exacts, heureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre jusqu'à ce que nous découvrions exactement ce que signifie HTC.

Écrit par Cam Bunton.