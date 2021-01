Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC maintient tranquillement sa gamme de téléphones dans son pays dorigine et a lancé un nouveau téléphone de la série Desire appelé HTC Desire 21 Pro 5G.

Comme la plupart des téléphones récents de marque Desire, celui-ci est un appareil de milieu de gamme et fait suite au Desire 20 Pro lancé à lété 2020.

En regardant la fiche technique, cela semble être un téléphone assez décent pour le marché de la 5G de milieu de gamme, offrant toutes les caractéristiques dun appareil solide.

Comme son nom lindique, il prend en charge la 5G et est alimenté par le processeur Snapdragon 690 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage avec de la place pour une extension via une carte micro SD.

Pour faire fonctionner le téléphone pendant une journée complète - et plus encore - il y a une généreuse batterie dune capacité de 5000 mAh à lintérieur avec une prise en charge rapide de la technologie 18W Quick Charge 4.0 de Qualcomm.

À lavant, vous trouverez un grand écran IPS FullHD + (1080 x 2400) de 6,7 pouces avec une seule caméra selfie perforée en haut. Être IPS signifie pas de capteur dempreintes digitales intégré. Au lieu de cela, comme cest la tendance pour des téléphones similaires, il y a un capteur physique intégré dans le bouton sur le côté.

Il a une caméra quadruple à larrière composée des coupables habituels: un primaire de 48 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et une profondeur de 2 mégapixels.

À Taiwan, où il sera en vente, le Desire 21 Pro 5G sera vendu 11990 dollars taïwanais, soit environ 313 £ ou 427 $.

HTC ayant vendu la majeure partie de son activité de matériel de téléphonie à Google, sa présence mondiale sest rétrécie et il est peu probable quil soit lancé en dehors de Taiwan.

Écrit par Cam Bunton.