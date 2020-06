HTC Desire 20 Pro et U20 5G dévoilés: deux puissants médiums

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HTC a dévoilé deux nouveaux smartphones, garantissant que son portefeuille dappareils de marque propre continue de progresser. Les deux appareils: U20 5G et Desire 20 Pro sont tous deux relativement puissants, mais pas tout à fait aux niveaux phares ultra-premium.

Des deux, cest le U20 5G qui possède les composants internes les plus puissants, et cest donc sans doute le produit phare des nouvelles versions.

Lécran de 6,8 pouces occupe presque tout lespace à lavant et offre une résolution FHD + (1080 x 2400), avec une petite découpe de perforation pour la caméra selfie.

Cet écran est entouré de lunettes assez minces, avec un menton légèrement plus épais sur le bord inférieur que le reste des côtés.

Comme beaucoup de smartphones plus à la mode de nos jours, il a un verre mat dépoli à larrière. Il se déplace et se reflète différemment en fonction de la lumière disponible et de son origine.

À lintérieur, le téléphone a certainement beaucoup denthousiasme. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 765G, doté de capacités 5G . De plus, il a 8 Go de RAM et un généreux stockage de 256 Go.

Comme il est courant de le faire de nos jours, le système de caméras à larrière est composé de quatre caméras individuelles. Il y a lappareil photo principal de 48 mégapixels f / 1.8, plus lappareil photo ultra-large de 8 mégapixels plus deux appareils photo darrière-plan de 2 mégapixels: lun pour la macro, lautre pour la profondeur.

La batterie de 5000 mAh devrait garantir que même les personnes les plus occupées peuvent continuer toute la journée, et la capacité de charge rapide 4.0 (jusquà 18 W) est là pour garantir quelle se recharge à nouveau relativement rapidement.

Quant au Desire 20 Pro, il a un écran légèrement plus petit. Il sagit dun écran FullHD + de 6,5 pouces qui - encore une fois - a des lunettes minces sur les côtés et une caméra unique.

Il a un look différent, avec différentes couleurs et motifs à larrière. Plus précisément: il a un look noir fumé avec des lignes diagonales, plus un `` Pretty Blue .

À lintérieur, il est légèrement moins puissant que le U20 5G. Il a le processeur Snapdragon 665, qui est une étape en dessous du 765G, et a moins de stockage (128 Go) et moins de RAM (6 Go). Comme le U20, cependant, il a une batterie robuste de 5000 mAh pour cette capacité de batterie toute la journée.

Il a une composition de caméra similaire à celle de son frère plus puissant, avec le même groupe de quatre caméras. Les deux téléphones prennent en charge les cartes mémoire microSD pour lexpansion, ont des capteurs dempreintes digitales physiques à larrière et exécutent tous deux Android 10.

HTC na pas annoncé de plans précis pour un déploiement mondial. Jusquà présent, les deux téléphones ont des pages produits sur le site taïwanais de HTC, et cela pourrait rester ainsi. La marque na pas eu la présence mondiale quelle avait auparavant, alors le temps nous dira si nous les voyons lancés sur des marchés plus larges.