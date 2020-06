HTC Desire 20 Pro révélé sur des photos pratiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le prochain HTC Desire 20 Pro a fait une apparition surprise, photographié et partagé en ligne. Le téléphone devrait être lancé lors dun événement le 16 juin et a jusquà présent connu un certain nombre de fuites.

Les dernières photos ont été partagées par Evan Blass, leur donnant une certaine crédibilité et elles correspondent aux schémas divulgués et aux propres images teaser de HTC pour cet appareil.

Nouveau message sur Patreon: "HTC Desire 20 Pro (Bayamo) à létat sauvage" [ https://t.co/vsKC4hYd0o ] pic.twitter.com/2SB1d02oUE - Evan Blass (@evleaks) 11 juin 2020

Les appareils HTC Desire sont de milieu de gamme depuis un certain nombre dannées. Depuis le lancement original du HTC Desire en 2010 en tant que téléphone phare, la société a utilisé le nom dans différentes familles dappareils.

Les photos montrent ce mid-ranger dans la chair, le dos brillant montrant un motif à fines rayures et cette caméra quadruple présentée à tous. Alors que lavant du téléphone est éteint, il y a une légère réflexion sur le bord de la caméra perforée.

Le téléphone devrait être équipé du matériel Qualcomm Snapdragon 665, ce qui suggère quil sagit dun appareil de marché de masse abordable. Cela fait un certain nombre dannées que HTC na pas été un concurrent sérieux dans le secteur des téléphones phares et il semble que le dernier modèle va se concentrer sur ce domaine concurrentiel du marché.

Le HTC Desire 20 Pro se retrouvera face à des appareils comme le Moto G8 ou Nokia 5.3, nous nous attendons donc à ce que ce téléphone tombe dans le segment sous-$ / € / £ 200. Si son prix est plus élevé que cela, il aura du mal à gagner en traction.

Ce que nous ne savons pas, bien sûr, cest de savoir si ce sera une sortie internationale ou si ce sera juste pour des marchés spécifiques.