  HTC revient sur les téléphones: le HTC Desire 20 Pro sera lancé le 16 juin

HTC a publié une date de sauvegarde pour son prochain smartphone, censé être le HTC Desire Pro 20 . Lévénement devrait avoir lieu le 16 juin 2020 et devrait être un événement en ligne.

HTC na pas sorti de téléphones en grand nombre ces dernières années. Ayant été lun des plus grands noms des téléphones Android au début des années 2000, la société a eu du mal à rivaliser avec Samsung et est tombée en disgrâce.

Le HTC Desire Pro 20 serait le retour de HTC sur les téléphones, lenregistrement de la date partagé sur Facebook donnant des indications sur le design que nous avons déjà vu à travers des fuites précédentes.

Il semble quil y aura une caméra perforée sur lécran avant et une caméra quadruple à larrière, bien quil sagisse dun appareil de milieu de gamme. Les rumeurs précédentes suggéraient que HTC allait offrir un combiné 5G - la société fabrique déjà un routeur 5G - et le Qualcomm Snapdragon 765 pourrait être un candidat pour un tel téléphone, mais des fuites antérieures ont suggéré quil sagirait de la 4G avec Snapdragon 665.

La catégorie des téléphones sous-phares et milieu de gamme est extrêmement compétitive, avec des entreprises comme Xiaomi offrant un excellent rapport qualité-prix grâce à sa marque Redmi et des goûts comme Nokia et Motorola offrant tous d excellents appareils abordables .

HTC doit offrir quelque chose qui le fera ressortir sil veut obtenir une traction avec ce téléphone. Il sera intéressant de voir ce que HTC a à offrir, mais cela fait longtemps que HTC na pas été un sérieux concurrent dans les smartphones.