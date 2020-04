Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HTC na pas encore fini de fabriquer des téléphones, mais il semble. Une nouvelle rumeur suggère que nous pouvons nous attendre à voir au moins un autre téléphone appelé Desire 20 Pro.

Selon un célèbre HTC leaker @LlabTooFeR sur Twitter, le fabricant travaille sur ce nouvel appareil, et cela ressemblera à un croisement entre le OnePlus 8 et le Xiaomi Mi10 .

Compte tenu des détails, nous pensons que cela signifie un téléphone avec un grand écran à lavant, avec des bords incurvés et une caméra perforée. Puis à larrière, un système de caméra en forme de pilule niché dans le coin gauche.

Je pensais que HTC est mort ... Mais HTC Desire 20 Pro est en préparation ... Le design est une sorte de mix One Plus 8 à lavant et Mi10 à larrière ... Oui, une prise audio 3,5 mm est là, lol