(Pocket-lint) - Honor a officiellement dévoilé son dernier téléphone pliable, le Honor Magic Vs.

Il a été annoncé lors d'un événement en Chine qui a également vu le lancement de la série Honor 80. Il sera d'abord disponible dans le pays d'origine de Honor, les précommandes étant prises à partir du 23 novembre, et sera déployé dans les autres pays du monde à partir du premier trimestre 2023.

Le Magic Vs est le deuxième pliable de la marque (après le Honor Magic V) et adopte une approche similaire de style livre.

Cependant, il ne fait que 12,9 mm d'épaisseur une fois plié et pèse moins lourd, à 261 g. Il dispose d'un écran externe de 6,45 pouces avec un ratio d'aspect 21:9, plus un écran interne qui se déplie pour présenter un écran de 7,9 pouces. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz.

Honor affirme avoir amélioré la conception de la charnière, avec la capacité de résister à plus de 400 000 plis.

Une batterie de 5 000 mAh est embarquée, avec prise en charge de la charge rapide filaire 66W (100 % en seulement 46 minutes).

Un système de triple caméra se trouve à l'arrière, composé d'une caméra principale IMX800 de 54 mégapixels, d'une caméra ultra-large et macro de 50 mégapixels, et d'un zoom optique 3x de 8 mégapixels.

Il est propulsé par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et est proposé en deux options de mémoire - 8 Go de RAM / 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM / 51 Go de stockage.

Le prix chinois du Honor Magic Vs sera de 7 499 yuans (environ 880 £).

Les combinés de milieu de gamme Honor 80 et Honor 80 Pro ont également été annoncés. Tous deux sont destinés à la communauté des vidéastes, le modèle standard étant équipé d'un appareil photo principal de 160 mégapixels, tandis que le modèle Pro est doté du même processeur que le Magic Vs, le Snapdragon 8+ Gen 1. Il est également équipé d'une batterie de 4 800 mAh.

La série Honro 80 sera également disponible en précommande en Chine à partir du 23 novembre. On ne sait pas encore s'il sera également commercialisé ailleurs. Les prix commencent à 2 699 yuans (317 £).

Écrit par Rik Henderson.