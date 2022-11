Confirmé : Le prochain téléphone phare d'Honor annoncé le 23 novembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Honor a confirmé qu'elle annoncera son prochain téléphone phare le 23 novembre 2022. La société ne nous a pas donné plus de détails, mais nous savons que l'annonce aura lieu à UTC+8 (1:30 AM ET).

Quant à savoir à quoi s'attendre, de nombreuses rumeurs indiquent qu'il pourrait s'agir du Magic5. Si tel est le cas, nous avons entendu dire qu'il sera doté d'un écran de 6,8 pouces et d'un appareil photo de 50 mégapixels, mais il est également possible que Honor annonce quelque chose d'entièrement différent.

Le message d'Honor pour le nouvel appareil est volontairement vague et dit simplement qu'il s'agira d'un nouveau " produit phare ", ce qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Une autre possibilité est que ce sera quelque chose de plus proche du Honor Magic V, un pliable de 7,9 pouces que nous avons d'abord jeté un coup d'œil approprié en mars.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Restez à l'écoute pour une grande surprise, le nouveau flagship arrive le 23 novembre. pic.twitter.com/thYanFqhZD- HONOR (@Honorglobal) 7 novembre 2022

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

Le Magic V était un appareil impressionnant, et s'il s'agit bien d'un remplacement, nous pouvons nous attendre à quelque chose d'aussi fantaisiste. Les appareils pliables sont peut-être de plus en plus populaires, mais cela ne signifie pas qu'un nouveau lancement n'est pas excitant.

Nous garderons les yeux ouverts pour voir ce que Honor a à annoncer dans quelques semaines - nous sommes sûrs que nous ne serons pas les seuls.

Écrit par Oliver Haslam.