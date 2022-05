Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux Weibo pour présenter les caractéristiques de sa nouvelle gamme de téléphones, qui sera lancée en Chine le 30 mai, notamment les capteurs de ses appareils photo et sa vitesse de chargement.

La gamme devrait comporter trois modèles : Honor 70, Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+, et Honor a confirmé que toute la série sera équipée du capteur photo Sony IMX800.

Il s'agit du nouveau capteur photo phare de Sony pour 2022, et il finira probablement par être le capteur derrière l'appareil photo de nombreux téléphones Android de premier plan cette année.

De plus, Honor va équiper la série Honor 70 d'une recharge rapide de 100W, permettant de recharger la batterie très rapidement. La capacité des batteries n'a pas encore été précisée, ni la vitesse de recharge exacte, mais elle sera très rapide.

Dans un autre post teaser séparé, la société a également montré un aperçu de la conception arrière qui a un motif de diamant subtil, et un logement de caméra qui affine les conceptions précédentes.

Plutôt que d'avoir deux grands cercles abritant les lentilles de l'appareil photo, il a deux formes de pilules épaisses, mais logées dans ce qui semble être de l'aluminium avec des bords chanfreinés et une finition dorée élégante. Cela semble beaucoup plus utile que l'approche à deux cercles.

En ce qui concerne les autres spécifications, on affirme que les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+ seront équipés respectivement du Snapdragon 7 Gen 1, du MediaTek Dimensity 8000 et du Dimensity 9000. Cela les place en plein dans le marché concurrentiel du milieu de gamme.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 26 Peut 2022

On ne sait pas encore si ces téléphones seront lancés en dehors de la Chine. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que les téléphones seront lancés dans le pays d'origine de la société le 30 mai à 19 h 30, heure locale.

Écrit par Cam Bunton.