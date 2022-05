Le Honor 70 apparaît sur le site de certification 3C

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que nous n'ayons pas encore vu le Honor 60 sortir en dehors de la Chine, un successeur aurait fait son apparition sur le site de certification 3C du pays.

On pense qu'il s'agit du Honor 70, un appareil listé sous le numéro de modèle FNE-ANOO a été repéré. Peu de détails sont disponibles pour le moment, bien que le listing révèle qu'il disposera d'une charge rapide de 66W.

Une certification auprès des autorités de communication de chaque pays est nécessaire pour commercialiser des téléphones dans la région, et la Chine ne fait pas exception. Mais un listing ne signifie pas nécessairement qu'un appareil est sur le point de sortir. Il faut parfois des mois de tests avant que l'appareil ne soit finalement approuvé.

Le Honor 70 ne devrait donc pas vraiment être annoncé avant la fin de l'année - peut-être vers la fin de 2022, si l'on se fie au calendrier du Honor 60.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 11 Peut 2022

En attendant, nous attendons toujours l'arrivée de cette série particulière au Royaume-Uni et en Europe. À titre d'estimation, nous dirions qu'il sera lancé mondialement en octobre (un peu comme le Honor 50 l'a été l'année dernière). Et, dans ce cas, un déploiement plus large pour un Honor 70 est loin.

Nous vous tiendrons naturellement informés au fur et à mesure que cette histoire se développe et que nous recevons de nouvelles informations sur le prochain flagship Honor.

Écrit par Rik Henderson.