Honor X9 5G annoncé avec la technologie SD 695 et 66W SuperCharge

(Pocket-lint) - Honor a lancé un combiné de milieu de gamme dans le cadre de sa gamme X qui sera déployé sur plusieurs marchés mondiaux dans les semaines et les mois à venir.

Le Honor X9 5G sera d'abord disponible en Malaisie, avec des précommandes maintenant disponibles. Il dispose d'un écran FullView de 6,81 pouces avec une résolution de 2388 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 695 de Qualcomm et jusqu'à 8 Go de RAM. Il existe des variantes de 128 Go et 256 Go et des capacités double SIM.

La caméra arrière est intégrée dans une unité circulaire dotée d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, ainsi que de caméras macro de 2 mégapixels et bokeh de 2 mégapixels.

La caméra frontale est cachée derrière une petite découpe perforée en haut au centre. Il utilise un capteur de 16 mégapixels.

Une batterie de 4 800 mAh est capable d'être chargée rapidement à l'aide de la technologie SuperCharge 66 W d' Honor . Il est capable de charger le téléphone à 50 % à plat en seulement 15 minutes. Vous pouvez également obtenir une charge de 81 % à plat en seulement 30 minutes.

Le Honor X9 5G sera disponible dans les couleurs argent titane, noir minuit ou bleu océan et coûte 1099 RM (environ 199 £ au taux de change actuel).

Nous vous tiendrons au courant si et quand il sera disponible en Europe.

Écrit par Rik Henderson.