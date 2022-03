Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé le dernier téléphone de sa série X, le Honor X8.

C'est la première fois que la série abordable d' Honor est introduite à l'international, le combiné faisant d'abord son chemin vers les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Le téléphone est livré avec un écran "FullView" de 6,7 pouces qui maintient les lunettes aussi minces que possible. Il arbore une résolution de 2388 x 1080 et offre un mode eBook et un mode sombre pour soulager la fatigue oculaire lors de différentes activités.

Une configuration à quatre caméras à l'arrière comprend une caméra principale de 64 mégapixels, un grand angle de 5 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et une caméra bokeh de 2 mégapixels.

À l'intérieur, vous obtenez un processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM. Cependant, ce dernier peut être étendu à 8 Go grâce à la technologie RAM Turbo d'Honor, qui affecte une partie de la mémoire flash en tant que RAM supplémentaire en cas de besoin.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusqu'à 13 heures de visionnage continu sur YouTube ou 19 heures pour la navigation sur le Web. La batterie de 4 000 mAh prend également en charge une charge rapide filaire de 22 W, avec trois heures d'utilisation intensive disponibles après seulement 10 minutes de charge.

Trois couleurs sont disponibles : argent titane, noir minuit et bleu océan.

Le Honor X8 sera disponible à partir du 24 mars au prix de 899 dirhams des Émirats arabes unis (AED). Cela équivaut à environ 185 £ / 221 € au taux de change d'aujourd'hui.

Écrit par Rik Henderson.