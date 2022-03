Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé son dernier téléphone, le Magic 4 Ultimate, qui rejoindra le reste de la famille Magic 4 annoncée lors du MWC .

Avec ce dernier ajout, l'accent est mis sur la plate-forme de caméra et Honor affirme qu'il s'agit du système de caméra le plus puissant et le plus polyvalent qu'il ait produit à ce jour.

La matrice est composée d'un appareil photo large 50MP, d'un téléobjectif périscope 64MP, d'un appareil photo à spectre amélioré 50MP et d'un ultra-large 64MP avec le premier objectif à double forme libre au monde.

Nous ne savons pas exactement ce qu'est un double objectif à forme libre, mais Honor dit qu'il "s'attaque à la racine du problème de distorsion d'image grand angle avec une distorsion de bord de 0,5 %, la plus faible de l'industrie".

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Ce n'est pas que du battage médiatique non plus, le Magic 4 Ultimate a fait ses débuts au sommet du classement des appareils photo pour smartphones de DxOMark . Cela le place au-dessus des poids lourds comme l' Apple iPhone 13 Pro et Google Pixel 6 , des trucs impressionnants.

Toutes les nouvelles caméras sophistiquées sont prises en charge par un tout nouveau processeur d'image personnalisé qui permettra un calcul d'IA plus rapide et plus efficace. Honor utilise cette technologie pour implémenter des fonctionnalités telles que la capture vidéo en mode nuit 4K avec aperçu en temps réel.

De plus, il a développé un nouveau codec vidéo de qualité professionnelle, Magic-Log2. Ce codec est conçu spécifiquement pour les nouveaux modules de caméra et permettra la capture d'une plage dynamique supérieure de quinze pour cent dans les séquences vidéo ainsi que la prise en charge des LUT 3D pour l'étalonnage des couleurs.

Il n'y a aucune mention de la charge sans fil de 100 W, qui est la fonctionnalité phare du Magic 4 Pro , il semble donc prudent de supposer qu'elle ne sera pas présente sur l'Ultimate.

Le Magic 4 Ultimate sera mis en vente en Chine plus tard cette année au prix de 7 999 yuans chinois, soit environ 1 260 dollars.

Quant à savoir quand nous pourrons mettre la main dessus, si la série Magic 3 est quelque chose à passer, nous avons une longue attente devant nous.

Écrit par Luke Baker.