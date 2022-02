Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Il y a seulement six mois, on reluquait le retour international d'Honor dans sa série Magic 3 . Cela ne suffisait pas, le fabricant de téléphones chinois est revenu en un temps record avec la série Magic 4, comme révélé au MWC Barcelona . C'est presque aussi rapide que sa nouvelle fonction de charge sans fil de 100 W.

Alors c'est quoi le craic ? Le Magic 4 arrive en duo d'options, avec Magic 4 et Magic 4 Pro comprenant cette génération, il n'y a donc pas de Pro Plus cette fois-ci. Un élément clé des derniers modèles est de mettre en avant la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, une légère mise à niveau par rapport à la série Snapdragon 888 du Magic 3.

Une caractéristique évidente est que Honor SuperCharge 100 W filaire et 100 W sans fil. C'est vrai : 100 W sans fil - une vitesse que nous n'avons jamais vue auparavant. Il n'est disponible que dans le Pro, cependant, le Magic 4 tombe à 66 W et n'offre pas du tout de charge sans fil.

En termes d'échelle, les Magic 4 et 4 Pro sont les mêmes à l'avant, car ils disposent du même panneau OLED de 6,81 pouces, encore une fois une légère augmentation par rapport à l'utilisation du panneau de 6,67 pouces du Magic 3. Cependant, le Magic 4 Pro est légèrement plus épais, en raison de ses options de finition en verre et PU plus sophistiquées.

Alors, qu'est-ce qui rend le Pro, eh bien, plus "pro" ? Outre les finitions, il s'agit principalement des caméras : un trou de perforation en forme de pilule à l'avant confirme ses deux caméras orientées vers l'avant, tandis qu'à l'arrière, son zoom périscope est un capteur de 64 mégapixels à résolution supérieure, par rapport au capteur inférieur. résolution 8MP un dans le modèle "standard".

Curieusement, cependant, le zoom du Pro est de 3,5x, alors que celui du Magic 4 est de 5x. Les deux appareils disposent par ailleurs de deux caméras arrière de 50MP pour couvrir les tireurs principaux et ultra-larges, sans aucune différence ici.

Alors, quand pourrez-vous vous procurer un Honor Magic 4 ? Eh bien, le Magic 3 n'est toujours pas arrivé sur les marchés internationaux - Honor dit que ce sera le cas, mais maintenant qu'il est sur du matériel de dernière génération, nous ne sommes pas sûrs que cela vaudra la peine maintenant - vous pouvez donc probablement vous attendre à un peu de jeu d'attente pour les derniers combinés.

Lorsqu'ils arriveront, cependant, ils proposeront des services Google Play complets, de sorte que vous pourrez installer des applications aussi librement que vous le souhaitez, comme n'importe quelle autre option Android. Lorsque Honor faisait partie de Huawei - il est maintenant séparé depuis plus d'un an - cela est devenu une impossibilité en raison de la liste noire de l'entreprise par les États-Unis. Il semble donc que ce soit en avant et vers le haut pour Honor, il ne lui reste plus qu'à commercialiser ses appareils...

Écrit par Mike Lowe.